Amplia representación gallega en los sectores infantil y cadete

Este fin de semana se celebran los sectores nacionales de la categoría infantil femenina, en los que participarán SAR Rodavigo, Cafetería Jardín Bueu Atlético, Garciventa Carballal y Gaspo Occidente Cangas. El primer clasificado de cada sector nacional se clasificará para la fase final.

El sector A se celebrará en Redondela, organizado por la SAR, y el conjunto anfitrión se enfrentará al BM Gijón, KH-7 BM Granollers y Loyola A. Hoy viernes (20:30 horas), el equipo redondelano, dirigido por Carla Fernández, se enfrentará al BM Granollers, mientras que el sábado jugará contra el BM Gijón (19:30 horas) y el domingo cerrará el sector ante el Loyola (12:30 horas).

Valladolid acogerá el sector B, en el que está encuadrado el Cafetería Jardín Bueu Atlético. El sector está dividido en dos grupos y el Bueu forma parte del segundo, junto al Uharte y el Siero. El conjunto gallego se enfrentará hoy (18:00 horas) al Uharte y el sábado al Siero (10:00 horas).

El Garciventa Carballal forma parte del grupo II del sector C, que se disputará en Zaragoza. El Carballal se enfrentará en la primera fase a Kukullaga y Castro Urdiales. El equipo de Yolanda Peroja comenzó el sector ayer enfrentándose al Castro Urdiales y hoy jugará contra el Kukullaga (15:30 horas). Los ganadores de cada uno de los grupos lucharán por el primer puesto del sector y, por tanto, la clasificación para la fase final.

El viaje más complicado será el del Gaspo Occidente Cangas, que está incluido en el sector H, que se celebrará en Taiche (Lanzarote). El conjunto de O Morrazo se enfrentará al Centro Deportivo Vallecas, el equipo locatario BM Tahiche y el Zuazo vasco. Arrancarán las gallegas hoy ante las locales a las 17:30, hora canaria. El sábado se enfrentarán al Zuazo (10:30) y el domingo, al Centro Deportivo Vallecas (09:30)-

Sectores nacionales categoría cadete masculina

Disalmo Luceros, Serviauto Bueu Atlético y BM Culleredo serán los representantes del balonmano gallego en los sectores nacionales de la categoría cadete masculina, en los que buscarán la clasificación para la Final8.

El Disalmo Luceros jugará en casa y ante su público. El sector A se disputará en O Gatañal, con la participación de BM Leganés, Juanfersa Gijón y BM Tierra de Pinares, además del club organizador.

El Luceros se estrenará ante el BM Leganés hoy (20:30 horas); mañana jugará contra el Tierra de Pinares (19:30 horas) y se cerrará el sector el domingo con el partido Disalmo Luceros-Juanfersa Gijón, a las 13:00 horas.

El sector H se celebrará en Teguise (Lanzarote), a donde tendrá que viajar el Serviauto Bueu Atlético, para enfrentarse al Chinijos Ortopedia Carmen, Zasvisión BM Laguna y BM Macarena. En la primera jornada se enfrentará hoy al BM Laguna de Castilla y León (17:00 horas), el sábado jugará contra el equipo local, el Chinijos (17:30 horas) y cerrar la competición ante el BM Macarena (10:00 horas).

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Por último, señalar que el BM Culleredo Despreocupate.es forma parte del grupo II del sector E, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), junto a Fundación Kutxabank y BM La Jota. El conjunto gallego comenzará la competición hoy ante el Kutxabank (13:00 horas) y el sábado se enfrentará al BM La Jota (18:00 horas).