Copa Xunta
Vilagarcía reúne al mejor rugby 7 gallego
La cita reunirá este sábado a unos 200 deportistas en categorías M14, M18, sénior femenina y sénior masculina
Vilagarcía volverá a convertirse este sábado en punto de encuentro del rugby gallego con la disputa de la Copa Xunta de rugby 7 en los campos de Fontecarmoa. La cita fue presentada en el Concello con la presencia de Carlos Coira, concejal de Deportes; Javier Fernández, directivo de la Federación Galega; y David Lema, técnico de Os Ingleses, club organizador.
Coira animó a la ciudadanía a acercarse a Fontecarmoa para disfrutar de «los mejores equipos de Galicia» tras las fases de grupos. Desde la Federación, Javier Fernández agradeció la colaboración de Os Ingleses y del Concello, y destacó la novedad de contar con el campo sintético, lo que permitirá ampliar el número de partidos y celebrar finales.
David Lema puso en valor que Vilagarcía vuelva a reunir a unos 200 deportistas en una jornada con rugby base y sénior «en un formato muy espectacular». Participarán equipos como CRAT, Pontevedra, Vigo, Muralla de Lugo, Lalín, Santiago y Mareantes en las categorías M14, M18, sénior femenina y sénior masculina.
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