Este sábado
Ferreras no se queda callado y salta al sábado para responder a Florentino Pérez: "Me voy a mojar"
El presentador de 'Al Rojo vivo' pone fecha a su reacción a la rueda de prensa del presidente del Real Madrid
Kevin Rodríguez
La rueda de prensa de Florentino Pérezayer provocó un auténtico incendio de reacciones. Tan polémica como sorprendente, la comparecencia del presidente madridista dio mucho de sí, tanto que hoy Josep Pedrerol se ha llevado el gato al agua con la primera entrevista al mandatario del Real Madrid.
Pero aunque Pedrerol ha conseguido la entrevista, laSexta se guarda un as en la manga para este sábado: Antonio García Ferreras, presentador de 'Al Rojo vivo, responderá al presidente merengue tres días después de su rueda de prensa.
En una promoción, el presentador anuncia que se va a sentar en 'laSexta Xplica' porque "mucha gente" quiere saber cuál es su opinión al respecto: "Me voy a mojar", anunciaba por tanto el presentador.
Casi al final del vídeo, podemos ver cómo Ferreras describe cuándo y dónde lo haré: "Pero será el sábado en 'laSexta Xplica' José Yélamo". Este movimiento puede interpretarse como una baza contra 'Malas lenguas Noche', que ha llegado con éxito a la noche del sábado, aunque todavía a algo más de 1 punto de distancia.
Pedrerol consigue la entrevista con Florentino
Josep Pedrerol ha entrevistado esta noche a las 21:00 horas a Florentino Pérez en una entrega especial de 'El Chiringuito' en laSexta. La entrevista se ha alargado unos 50 minutos, por lo que 'El intermedio' ha retrasado unos minutos su inicio, que suele rondar las 21:42 horas. Con esta estrategia, Jokin Castellón es el principal afectado, pues 'laSexta Clave' desapareció hoy de la parrilla para cederle su hueco a Pedrerol.
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