Cristina Cantero: «Si juntamos corazón y cabeza somos un equipo muy correoso»

La fase final de ascenso a Liga Femenina Endesa comenzó a jugarse ayer en el pabellón de Navia con el «Media Day». La acción llegará el sábado y el domingo en Vigo cuando el Celta Femxa Zorja ejerza de local en la Final Four.

-¿Cómo ve al equipo en esta semana previa?

-Bueno, siempre al principio de semana hay más tensión. Hasta que digieren toda la información que les vamos dando, hasta que se colocan y empiezan a visualizar cómo puede ir el partido o qué es lo que tienen, ya empiezan a ver al rival, a digerir la información. Te vas calmando, aunque estés nerviosa por el evento, pero en el fondo te tranquilizas porque tienes las cosas como más controladas. Una vez que empiezas, ya estás en partido.

-¿Hay posibilidad de sorprender a Melilla en semifinales o está todo muy estudiado?

-Los dos equipos nos conocemos muy, muy bien. ¿Sorpresa?. Sí, al final puedes plantear diferentes cosas que sorprendan un poco al rival, pero es muy poco. Los dos equipos conocemos bien a las jugadoras, nos hemos visto, hemos jugado en contra, sabes por dónde van, cuál es su fuerte. Luego la jugadora está más o menos acertada en su cabeza o lo ejecuta mejor o peor tácticamente. Puedes tener una idea de que algo va a salir muy bien y luego sale al revés. Hay muchos matices, pero el partido se va a ganar o perder en cosas básicas.

-Importante, una vez más, el ADN del Celta, la defensa.

-Sí, hay que estar muy bien atrás. Hay que darle mucho a la cabeza y al corazón. El corazón lo tenemos siempre y la cabeza a veces nos va mejor y otras peor. Creo que juntar las dos cosas nos hace un equipo muy correoso porque siempre hacemos dobles esfuerzos y eso hace que el rival diga «!Otra vez está aquí, qué pesada!». Eso, más nuestro público empujando que nos da alas para esos dobles esfuerzos, es muy positivo. Cuando no somos capaces de estar fluidas en el juego, esto nos mantiene en partido.

-El «sexto jugador», importantísimo en esta fase.

-Sí, es quien nos saca de los malos momentos. Espero que sean como han sido todo el año. No les voy a pedir cosas diferentes. Quiero que seamos los mismos. Fidelidad a tope. Tú vas a matar por la de al lado y el público va a matar por ti. Da igual que falles o la pierdas porque te van a apoyar. Ese es uno de nuestros fuertes. Por eso Navia es Navia y todo el mundo quiere venir a jugar aquí y se queda sorprendido del ambiente, porque nuestro público es muy fiel.

-¿Está preparado el equipo para los diferentes tipos de arbitraje?.

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-Nos estamos encontrando de todo. Hay partidos donde se pita y partidos donde se deja jugar, y no depende de nosotras. Es el criterio y yo solo me quejo cuando tengo la sensación de que no es igual en los dos lados. ¿Quieres dejar jugar?. Dejamos jugar para todo el mundo. ¿No dejas jugar? Pues pita en todos lados. El equipo se tiene que adaptar a lo que venga.