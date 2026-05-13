La relación de Rafa Nadal y Enrique Riquelme, aspirante a ser presidente del Real Madrid

El nombre de Enrique Riquelme ha surgido, de nuevo, en el entorno del Real Madrid justo cuando Florentino Pérez ha decidido convocar elecciones y presentarse a la reelección como presidente del club. En ese contexto, una de las preguntas que rodean al fundador y presidente de Cox es qué papel podría jugar Rafa Nadal, madridista reconocido y figura de enorme peso simbólico para el madridismo, con quien mantiene una relación empresarial desde hace tiempo.

La conexión entre ambos existe, pero, al menos por lo que se conoce públicamente, no es una relación personal, sino que procede de una alianza construida alrededor del deporte, la empresa y el patrocinio. Cox patrocina dos proyectos vinculados al extenista: el Rafa Nadal Academy Team by Cox, combinado de pádel de la academia del manacorí que compite en la Hexagon Cup, y el Team Rafa, el equipo del mallorquín que disputa el UIM E1 World Championship, el Mundial de lanchas eléctricas.

Esa doble colaboración ha situado a Riquelme en el entorno deportivo y empresarial de Nadal, al tiempo que permite a Cox asociarse a la competición, la innovación y la sostenibilidad. El pádel le conecta con la academia y la formación; las lanchas eléctricas, con una competición emergente que mezcla deporte, tecnología y conciencia medioambiental.

“Compartimos visión y valores”

“Nos mueve la pasión por asumir retos y convertirlos en oportunidades de mejora para nuestro entorno punto para ello creemos que la vía está en general sinergias con aquellas entidades con las que compartimos visión y valores”, señaló en enero Enrique Riquelme en la presentación del equipo de pádel de Nadal. “ Cox, al igual que la Rafa Nadal Academy, lleva por bandera la sostenibilidad, la innovación, la transparencia, la honestidad, la superación y el talento. Seguro que juntos haremos cosas importantes en la Hexagon Cup”, añadió.

Nadal, en Miami con sus dos pilotos y el trofeo de subcampeón / @e1teamrafa

El factor Florentino Pérez

Más allá del patrocinio, está en el aire el posible apoyo que Nadal pueda dispensar a Riquelme en sus aspiraciones de convertirse en presidente del Real Madrid. Desde el entorno del extenista mallorquín se han remitido al acto que este jueves se celebrará en la Rafa Nadal Academy de Manacor, con la apertura del nuevo Rafa Nadal Museum, y a la posterior rueda de prensa del 14 veces ganador de Roland Garros.

En cualquier caso, se trata de un terreno delicado para el manacorí, que mantiene una relación mucho más personal y pública con Florentino Pérez, actual presidente blanco. El club le ha tratado durante años como uno de sus grandes embajadores y el propio dirigente madridista ha elogiado públicamente su carrera, sus valores y su madridismo.

No hay que olvidar que Nadal ha acudido en numerosas ocasiones al palco del Santiago Bernabéu y que en 2023 sonó su nombre como una opción que manejaba Florentino para la presidencia. Se trataría, en todo caso, de un cargo honorífico, no ejecutivo, para el extenista, que es socio de honor del club blanco desde 2011.

Por esa razón, aunque ya han surgido informaciones sobre la posibilidad de que Riquelme intente acercar a Nadal a su proyecto para la presidencia, no parece sencillo que el manacorí se sitúe en una posición que pueda interpretarse como un gesto contra Florentino Pérez.