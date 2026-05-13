Tenis
Masters 1000 de Roma: Rafa Jódar - Luciano Darderi, en directo
El tenista madrileño se enfrenta al italiano en los cuartos de final del torneo de Roma
Redacción
El tenista español Rafa Jódar se enfrentará este miércoles al italiano Luciano Darderi en los cuartos de final del torneo de Roma, tercer Masters 1000 de la temporada y que se está disputando sobre tierra batida.
Jódar volvió a demostrar que puede ser un referente de presente y no solo de futuro, ya que ganó este martes en dos sets al estadounidense Learner Tien (6-1, 6-4) en una hora y 15 minutos.
Por cuarto torneo seguido, y segundo Masters 1000 consecutivo, Rafa Jódar se verá entre los ocho mejores jugadores. En estos nuevos cuartos de final, el de Leganés intentará superar su techo en esta categoría de torneos, así como asentarse en el top 30 del ranking mundial.
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