Lo que nadie sabía que pudo haber sucedido: el final de temporada del Gran Peña

«Hemos hecho una gran temporada. Estamos contentos», resume el entrenador del Gran Peña, Martín Blanco. El equipo vigués ha quedado sexto en el grupo gallego de Tercera División. Otro exitoso ejercicio de supervivencia. Desde la conclusión en verano de 2024 de ese convenio con el Celta que había transformado el sénior en un segundo final, el club ha sabido adaptarse a la obligada austeridad, a la reinvención misma de su plantilla, e incluso ha mejorado su rendimiento tras el undécimo puesto en 2025. Tan bien ha competido la escuadra de Lavadores que Blanco puede añadir: «Pero nos hemos quedado con la miel en los labios». La fotografía final los sitúa justo en la frontera de la fase de ascenso a Segunda Federación. Lo curioso del caso es que ignoraron la dulzura de esa miel hasta saberla ya perdida.

El Gran Peña había afrontado la última de las 34 jornadas de Tercera en la novena posición, con 48 puntos. El Arosa (67) y el Compostela (65) peleaban por el ascenso directo. El Arteixo los contemplaba desde la distancia (57). La batalla por las otras dos plazas de play off involucraban a Estradense, Somozas, Boiro (50), Villalbés (49) y Lugo B (48), además de a los grampeñistas. Aunque últimos en la carrera, varios duelos directos alentaban una mínima esperanza: Villalbés-Lugo B y Somozas-Boiro. El Estradense recibía al Barco. «Durante la semana se habían hecho predicciones. Yo hice mis propias cuentas, cogiendo el reglamento, la normativa... Podía haber varias posibilidades. Sobre todo que Estradense y Lugo B no ganasen», detalla el técnico.

Martín enfocó a los suyos en la visita al Noia, ya descendido. «Nuestra premisa era que necesitábamos ganar. Es lo único que nos valía. Aunque había gente en la grada que estaba siguiendo otros marcadores, durante la primera parte no estuvimos pendientes», relata. «Yo pregunté al descanso. Empataban los tres partidos. Estábamos dentro nosotros».

El Gran Peña cumplió sobradamente en aquello que dependía de él. Acabaría ganando por 1-5, con margen para que al menos el banquillo ya dirigiese su atención a los otros campos. No llegaron buenas noticias. El Estradense se adelantó en el 74. Somozas y Boiro sí acabaron empatando, aunque con varios vuelcos. El Villalbés y el Lugo B también entraron en el descuento igualados, pero con el Gran Peña fuera del play off, según había entendido la mayoría.

En ese momento se producía un triple empate entre Somozas, Boiro y Gran Peña a 51 puntos que supuestamente beneficiaba al Somozas. En la liguilla entre los tres, Somozas y Gran Peña igualaban entre sí. El elemento diferencial debía ser el golaveraje. Martín y la mayoría de analistas entendían que el golaveraje entre los tres involucrados. «La norma no estaba muy clara», comenta el técnico.

«Más cerquita de lo que pensábamos»

Lo cierto es que en diciembre se había introducido una pequeña modificación en el reglamento para aclarar la prioridad. Era el golaveraje directo entre Somozas y Gran Peña lo que sentenciaba la clasificación. «Yo no lo había visto. Y la propia Radio Galega no nos daba como quintos», recuerda. «Pudo suceder que en Somozas hubiesen celebrado la clasificación y nosotros no, siendo al revés». De hecho, la Federación Gallega publicaría al día siguiente la resolución oficial de la temporada situando al Gran Peña por delante de Somozas y Boiro. Nada de eso importa. Un gol de Anthony en el minuto 92 al Lugo B, el 2-1, ha proporcionado al Villalbés 52 puntos y el último billete del play off. «Estuvimos más cerquita de lo que pensábamos», lamenta el técnico.

«Orgulloso pero no sabes cuándo se te va a presentar una oportunidad así», añade Martín, que no puede evitar recapitular algunos puntos que se le escurrieron al equipo entre los dedos. La directiva que preside Waldo Otero ya le ha comunicado que desea su continuidad. Martín les ha pedido una semana de reflexión «después de tanta tensión», aunque su sangre grampeñista, una herencia familiar, lo tienta claramente, con el club a punto de celebrar su centenario.