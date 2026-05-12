Baloncesto
El Vasco Shipping Seis do Nadal inicia en casa el camino del ascenso
El cuadro vigués se medirá de viernes a domingo en Quirós a Santander, Gijón y Villanueva
El Vasco Shipping Seis do Nadal vuelve a intentar el ascenso a Liga 2. El equipo que dirige Pablo Alonso, que ha mantenido un rendimiento muy sólido durante las últimas temporadas, ejercerá esta vez de anfitrión en la Fase Final A4 2 de Primera División Femenina.
El cuadro vigués iniciará la liguilla el viernes a las 18:30 ante el MG-Cyasa Fodeba Gijón. A las 20:30 se medirán el Raisan Eloy Villanueva y el Cañadío Santander. El sábado, el Seis se enfrentará a los santanderinos a las 18:00 y el otro partido comenzará a las 20:00. El programa concluye el domingo, con el inicio a las 10:30 del Cañadío Santander-Cyasa Fodeba Gijón para concluir a partir de las 12:30 con el Raisan Elloy Villanueva-Vasco Shipping Seis do Nadal.
El campeón se clasificará para la siguiente y definitiva fase de ascenso. Todos los partidos se disputarán en Pavillón Polideportivo Quirós “Valentín Bernárdez”, en Sárdoma.
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