Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desarrollo urbanístico VigoAVE VigoPasajero español con HantavirusMuere Patrón LanchaPrecios del alquilerConcursos educativosCelta
instagramlinkedin

Ciclismo

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza.

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza. / BORISLAV TROSHEV / EFE

Redacción

El Giro de Italia retoma este martes la competición en suelo italiano tras el traslado desde Bulgaria con una cuarta etapa de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, una jornada engañosa que puede ofrecer más dificultades de las previstas para los velocistas.

Después de un inicio marcado por las caídas y varias sorpresas, el pelotón afronta una etapa de transición antes de que la montaña cobre protagonismo en los próximos días.

El principal punto de interés será el ascenso al Cozzo Tunno, un puerto de segunda categoría de 14,4 kilómetros al 5,9 % situado pasada la mitad del recorrido. Aunque el trazado está pensado inicialmente para una resolución reducida al esprint, la subida puede dejar fuera de combate a algunos hombres rápidos y favorecer movimientos ofensivos de corredores más explosivos.

Noticias relacionadas

Además, la llegada en Cosenza presenta un ligero repecho final de 400 metros al 3,7 %, un desenlace ideal para ciclistas con buena punta de velocidad y capacidad para rematar tras un día exigente. La etapa abre una segunda semana que irá aumentando progresivamente la dureza antes de las esperadas llegadas en alto de Blockhaus y Corno Alle Scale.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
  3. Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
  4. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  5. La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
  6. Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
  7. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  8. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza

Sigue en directo la etapa 4 del Giro de Italia 2026: Catanzaro - Cosenza

Von der Leyen reitera su intención de retrasar el acceso de los menores a las redes sociales

Von der Leyen reitera su intención de retrasar el acceso de los menores a las redes sociales

La alta demanda agota las ayudas para rehabilitar casas en el rural gallego

La alta demanda agota las ayudas para rehabilitar casas en el rural gallego

El Sergas admite a más de 2.500 aspirantes en sus listas de selección temporal de personal estatutario

El Sergas admite a más de 2.500 aspirantes en sus listas de selección temporal de personal estatutario

Una ruta accesible por la historia de Galicia: atraviesa un impresionante castro y una mina abandonada

Una ruta accesible por la historia de Galicia: atraviesa un impresionante castro y una mina abandonada

Qué se sabe del hantavirus Andes en seis preguntas

Qué se sabe del hantavirus Andes en seis preguntas

Detenido un trabajador de una residencia de mayores de Vigo por robar joyas a una usuaria de 92 años

Detenido un trabajador de una residencia de mayores de Vigo por robar joyas a una usuaria de 92 años
Tracking Pixel Contents