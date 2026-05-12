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Lucha olímpica

Saúl Bello, del San Ignacio, campeón universitario

Saúl Bello

Saúl Bello / Picasa

R. V.

Saúl Bello, del San Ignacio de Vigo, ha quedado campeón universitario de España de lucha olímpica en 80 kg. Bello, que representaba a la Universidade de Vigo, ya había sido campeón estatal sub 23 en 74 kg. Le queda por participar en el Campeonato de España sénior, que se celebrará el 30 de mayo en Valencia, adonde acudirá con el objetivo de subir al podio. Un nuevo éxito del club vigués y de sus entrenadores (Ángeles Álvarez Eladio Bello y Saúl) y técnicos (Moisés,Leonardo y Manuel).

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