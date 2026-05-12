Tenis
Masters 1000 de Roma: Rafa Jódar - Learner Tien, en directo
Redacción
El español Rafa Jódar afronta hoy en el Masters 1000 de Roma uno de los partidos más exigentes de su joven carrera. El madrileño se mide en octavos de final al estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo y una de las grandes irrupciones del circuito ATP, en un duelo entre dos de los talentos con mayor proyección del tenis internacional.
El jugador de Leganés llega lanzado al Foro Itálico tras confirmar las buenas sensaciones mostradas en Barcelona y Madrid. En Roma ya ha superado con autoridad a Borges y Arnaldi, resultados que no solo le han permitido meterse entre los dieciséis mejores del torneo, sino también acercarse prácticamente de forma definitiva a Roland Garros como cabeza de serie. Jódar arrancó la semana como número 34 del ranking ATP y, al no defender puntos, su progresión en la capital italiana le acerca al top-32.
Enfrente estará un Learner Tien que también ha recuperado confianza en Roma después de su decepcionante paso por Madrid. El estadounidense ha eliminado a Dzumhur y Bublik para citarse con Jódar en un choque de enorme atractivo entre dos jugadores llamados a marcar el futuro del circuito. Será una prueba de máximo nivel para medir el verdadero alcance del gran momento del español.
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