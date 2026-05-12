La Solitaire du Figaro Paprec llenará el puerto de Vigo de actividades

La cuenta atrás para la llegada de La Solitaire du Figaro Paprec a Vigo continúa avanzando y la ciudad olívica ya prepara cuatro días de intensa actividad en torno a una de las regatas oceánicas en solitario más prestigiosas del mundo. Del 21 al 24 de mayo, la dársena de Portocultura y su entorno se convertirán en el epicentro de la actividad náutica y social.

La programación arrancará el jueves 21 con visitas escolares, talleres participativos y juegos de madera gigantes. A las 13:00 será la apertura oficial del village a la que seguirá una actuación musical.

El viernes 22 habrá nuevas visitas de asociaciones y colegios, búsqueda del tesoro, talleres de chapas marineras y estampación con tinta de pulpo. La recepción oficial de la flota será las 19:30 horas y culminará a las 20:45 horas con un concierto de la banda Black Stereo.

El sábado 23 se realizará la ceremonia oficial de entrega de premios (11:00 horas), actuaciones musicales, experiencias con gafas de realidad virtual, talleres temáticos y un showcooking a cargo de Pablo Rodríguez, antes del concierto de Los Lunes al Sol, a las 20:30 horas, que cerrará la jornada.

La dársena viguesa, durante la pasada edición. / Yanka Soto

La actividad continuará el domingo 24 de mayo con juegos y propuestas familiares antes del gran momento del evento: la salida de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec desde la ría de Vigo rumbo a Pornichet (Francia), prevista para las 16:00 horas.

Además, durante toda la estancia de la regata en la ciudad, el público podrá disfrutar de restauración, exposición de embarcaciones y visitas al Nautilus. La 57ª Solitaire du Figaro Paprec comienza este domingo, día 17, en Perros-Guirec. En la localidad francesa se iniciarán las 610 millas (1.130 km) de navegación de la primera etapa, cuyo destino final es Vigo. Se espera que la flota entre por la boca norte de la ría de Vigo a lo largo del jueves, día 21.