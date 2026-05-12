Vela
La Solitaire du Figaro Paprec llenará el puerto de Vigo de actividades
La cuenta atrás para la llegada de La Solitaire du Figaro Paprec a Vigo continúa avanzando y la ciudad olívica ya prepara cuatro días de intensa actividad en torno a una de las regatas oceánicas en solitario más prestigiosas del mundo. Del 21 al 24 de mayo, la dársena de Portocultura y su entorno se convertirán en el epicentro de la actividad náutica y social.
La programación arrancará el jueves 21 con visitas escolares, talleres participativos y juegos de madera gigantes. A las 13:00 será la apertura oficial del village a la que seguirá una actuación musical.
El viernes 22 habrá nuevas visitas de asociaciones y colegios, búsqueda del tesoro, talleres de chapas marineras y estampación con tinta de pulpo. La recepción oficial de la flota será las 19:30 horas y culminará a las 20:45 horas con un concierto de la banda Black Stereo.
El sábado 23 se realizará la ceremonia oficial de entrega de premios (11:00 horas), actuaciones musicales, experiencias con gafas de realidad virtual, talleres temáticos y un showcooking a cargo de Pablo Rodríguez, antes del concierto de Los Lunes al Sol, a las 20:30 horas, que cerrará la jornada.
La actividad continuará el domingo 24 de mayo con juegos y propuestas familiares antes del gran momento del evento: la salida de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec desde la ría de Vigo rumbo a Pornichet (Francia), prevista para las 16:00 horas.
Además, durante toda la estancia de la regata en la ciudad, el público podrá disfrutar de restauración, exposición de embarcaciones y visitas al Nautilus. La 57ª Solitaire du Figaro Paprec comienza este domingo, día 17, en Perros-Guirec. En la localidad francesa se iniciarán las 610 millas (1.130 km) de navegación de la primera etapa, cuyo destino final es Vigo. Se espera que la flota entre por la boca norte de la ría de Vigo a lo largo del jueves, día 21.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años