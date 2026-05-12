Histórico triunfo del Delikia en la Copa de la Reina

El Club Deportivo Delikia firmó un fin de semana para el recuerdo en la localidad murciana de Águilas, escenario de una nueva jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, logrando resultados históricos tanto en categoría élite como en la Liga Talentos. El gran titular del fin de semana llegó de la mano del equipo élite femenino, que conquistó la Copa de la Reina, alcanzando uno de los mayores éxitos de la historia reciente del club.

Las deportistas del Delikia demostraron un enorme nivel competitivo y una gran solidez colectiva para imponerse a los mejores clubes nacionales y subir a lo más alto del podio, consagrándose como de los rivales a batir de España. Además, el conjunto femenino completó un sobresaliente estreno en Primera División con una cuarta posición en la segunda jornada liguera, confirmando que el equipo está preparado para competir entre la élite nacional.

El equipo femenino, durante el segmento de carrera. / Delikia

También destacó el debut del equipo élite masculino en Primera División, firmando una actuación de enorme mérito. Los chicos comenzaron el sábado con una destacada cuarta posición y culminaron el domingo subiéndose al podio con un brillante segundo puesto, consolidando así un estreno espectacular en la máxima categoría del triatlón nacional.

Con opción a todo

Los éxitos del Club Deportivo Delikia no se quedaron ahí. En la Liga Talentos, la cantera volvió a demostrar el enorme futuro del club. En la primera jornada, disputada en formato de contrarreloj por equipos, tanto el conjunto masculino como el femenino lograron una excelente segunda posición. Ya en la competición del domingo, el equipo masculino talentos consiguió una brillante victoria, mientras que el conjunto femenino finalizó en sexta posición, manteniéndose ambos equipos en la lucha por los títulos nacionales.

A falta de una única jornada para la conclusión de la Liga Talentos, las chicas mantienen el liderato de la clasificación general, mientras que el equipo masculino se sitúa a tan solo dos puntos del primer puesto, conservando intactas sus opciones de proclamarse campeón en la última cita de la temporada, que se celebrará en A Coruña.

Tras este extraordinario fin de semana en Águilas, los equipos élite del Club Deportivo Delikia ya preparan su próxima cita liguera, que tendrá lugar en Roquetas de Mar, donde se disputarán la tercera y cuarta jornada de la Liga Nacional de Clubes. El club continúa así consolidándose como una de las grandes referencias del triatlón nacional, gracias al trabajo conjunto de deportistas, técnicos y estructura deportiva.