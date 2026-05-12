El Porriño logra la medalla de bronce en la Copa de España

Santander ha acogido la Copa de España de gimnasia rítimica, una de las competiciones nacionales más importantes del calendario. Y en ella el Club Ximnasia Porriño ha vuelto a hacer historia al conseguir la medalla de bronce.

El equipo sénior absoluto mixto, formado por dos chicos y tres chicas, logró subir a ese tercer escalón del podio gracias a su brillante actuación. «Desde el club queremos felicitar a nuestras gimnastas, técnicos y familias por todo el apoyo y compromiso mostrado durante esta temporada tan especial», indican.