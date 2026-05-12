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Gimnasia rítmica

El Porriño logra la medalla de bronce en la Copa de España

Brillante actuación en Santander del equipo sénior absoluto mixto

Los componentes del equipo del C. X. Porriño | C. X. PORRIÑO

Los componentes del equipo del C. X. Porriño | C. X. PORRIÑO

R. V.

Santander ha acogido la Copa de España de gimnasia rítimica, una de las competiciones nacionales más importantes del calendario. Y en ella el Club Ximnasia Porriño ha vuelto a hacer historia al conseguir la medalla de bronce.

El equipo sénior absoluto mixto, formado por dos chicos y tres chicas, logró subir a ese tercer escalón del podio gracias a su brillante actuación. «Desde el club queremos felicitar a nuestras gimnastas, técnicos y familias por todo el apoyo y compromiso mostrado durante esta temporada tan especial», indican.

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