Gimnasia rítmica
El Porriño logra la medalla de bronce en la Copa de España
Brillante actuación en Santander del equipo sénior absoluto mixto
Santander ha acogido la Copa de España de gimnasia rítimica, una de las competiciones nacionales más importantes del calendario. Y en ella el Club Ximnasia Porriño ha vuelto a hacer historia al conseguir la medalla de bronce.
El equipo sénior absoluto mixto, formado por dos chicos y tres chicas, logró subir a ese tercer escalón del podio gracias a su brillante actuación. «Desde el club queremos felicitar a nuestras gimnastas, técnicos y familias por todo el apoyo y compromiso mostrado durante esta temporada tan especial», indican.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años