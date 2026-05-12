El Celta Femxa Zorka, ante el día D y la hora H

El Celta Femxa Zorka ha cumplido al milímetro el mejor de sus planes. Jamás resultó viable desbancar al millonario Mallorca del ascenso directo. Esa primera plaza quedó decidida en la segunda jornada, con un 70-51 de average imposible de compensar. Las celestes, aunque ganasen en Navia (77-74) y aguantasen con una sola derrota hasta la 27ª jornada, siempre supieron que el regreso a Liga Femenina pasaba necesariamente por el play off. La segunda posición y la oferta económica a la FEB les permitirán ejercer de anfitrionas este fin de semana. El objetivo: repetir la fiesta de 2023.

No resultará sencillo. Se han clasificado los cuatro equipos con factor cancha a favor. Y aunque el Celta haya sido un solvente subcampeón de liga regular, su registro (27-3) oculta muchas batallas ganadas en el último instante e incluso con remontadas milagrosas.

«Espero que nuestro público nos ayude y lo decante hacia nuestor lado», desea Cristina Cantero. La entrenadora céltica habla de las semifinales contra el Melilla, pero es un factor extensible a una hipotética final. El Celta abrirá la final a cautro el sábado, a las 18:00 horas, contra el cuadro norteafricano. Unicaja Mijas y Ardoi se medirán a partir de las 20:30. La final se resolverá el domingo, en un horario que todavía no se ha comunicado.

Uxía, ante el Melilla. / Jose Lores

Senosiain, Davydova y David Bernárdez, en las filas del Melilla

El Celta ganó a Melilla en liga regular por 76-70 y 58-60. Cantero confirma la elocuencia de los guarismos: «Dos partidos muy difíciles». La técnica destaca del rival: «Tienen gente que sabe qué se cuece y a qué se juega en Challenge. Están bien lideradas». La internacional argentino D’Urso reapareció de su lesión con 17 puntos al Zamora. Se le añade en el perímetro otra internacional, brasileña: Monteiro, «con un físico importante. Nos puede postear y tiene buena mano».

Esta pareja «atrae el foco», pero hay otras piezas. Como tiradora pura, a la lesionada Alejandra Sánchez la sustituye Torreblanca. Cáceres «cambia los partidos con su energía». Y en la pintura acumulan a Davydova, Hernangómez, Moya y Carmen García. «Jugadoras aguerridas, a las que hay que trabajar muy bien». Davydova no es la única excéltica. Como base se desempeña Senosiain, «muy buena en bloqueo directo, generando amenazas desde el tiro y el pase. Sabe lo que es entrar en calentura en fases de ascenso». Como técnico ayudante figura David Bernárdez. «En ataque juegan muy bien los espacios y comparten la bola. No se distorsionan mucho. Tienen cabeza», añade.

Kelliher marca a una jugadora del Unicaja. / Jose Lores

El Únicaja, con la mejor plantilla de los cuatro

El Celta ganó en Málaga (67-73) y perdió en Vigo, cierto que sin Cabrera y nada en juego (56-57). «Es la plantilla más potente de los que quedamos», define Cantero. «Un hueso muy duro de roer, con buenas defensoras, de mucho sacrificio atrás. Poseen mucho equilibrio. Junto a nosotras son las que mejor defienden».

Eke descolla en la zona: «La buscan muy bien. Finaliza con las dos manos, carga rebote... Ha hecho una temporada increíble, con muchos puntos». La acompaña Rivers, fichada en febrero. «Son dos pívots muy compensadas. Rivers tiene mucho poderío y puede abrir un poco el campo. A eso sumas una plantilla de mucho tamaño». Y así, la alero Capellán excece con mucho el 1.80 y añade la capacidad de generar sus propios tiros. «Contra nosotras siempre mete». Y otra excéltica, Celia García, «la experiencia personificada, capaz de encontrar el pase adecuado y de espaciar muy bien. Le sumas a Elena González, internacional sub 19 y sub 20, muy buena defensora, muy física».

Detecta un punto frágil: «La irregularidad en el base. Dependen del estado de Puiggros, con más tiro largo y puntos, y Alba Orois, más de penetración y jugar en equipo».

Marina Gea maneja el balón ante el Ardoi. / Alba Villar

Las limitaciones en la pintura, el punto débil del Ardoi

El Ardoi Osés Construcción perdió tanto en su casa (62-66) como en su visita a Vigo (76-74) y ya se ve en los marcadores, por si fallase la memoria, que de forma apurada. «Tiene jugadoras que han estado bastante en la categoría: Blanco, Julieta Mungo, Asurmendi, Lucía Gutiérrez, Parra, Sara Castro... Son jugadoras ya establecidas, la mayoría de 24 años de edad para arriba o mayores, con mucha experiencia».

«Quizá tienen debilidad en el juego interior», aventura Cantero en su radiografía y por una cuestión numérica. «Aixa Wome y Vicky Llorente son las dos que sujetan ese interior y meten a Mungo, una alero jugando al cuatro. Por ahí sacan muchas ventajas con su jugadora estrella, más el alma libre que es Sara Castro, que saca muchas canastas de la nada. La tiradora es Parra».

«En defensa es un equipo difícil», añade Cristina Cantero. «Trampean mucho. Su entrenador, Juancho Ferreira, prepara bien los partidos. Te cuesta salir de sus trampas. La ventaja clara la sacan de Julieta defendida por un cuatro más lento o por una pequeña. A nosotros nos han resultados muy incómodas».