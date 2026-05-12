Cecilia Cacheda: "Este equipo se merece un título"

Cecilia Cacheda ha alcanzado el estatus de patrimonio del balonmano gallego: hija predilecta de la cantera dezana, de deslumbrante adolescencia en O Porriño y espléndida madurez, a sus 31, en A Guarda, con cuatro años en Gijón entre medias. Cecilia prolonga la estirpe que inició su hermano Pablo, también central. Todo el juego le cabe en la cabeza y obedece al dictado de su mano. El Mecalia deposita en gran medida en ella su esperanza en lograr, ante el Iuventa Michalovce, su primer título continental, que acompañe en las vitrinas a la Liga de 2017.

- ¿Cómo se encuentra el equipo tras la derrota ante el Bera Bera en la final de Copa?

- El equipo está bien. Es verdad que llegamos un poquito mermadas físicamente. A nivel anímico, evidentemente a nadie le gusta perder una final y es duro, pero hemos hecho partidos muy buenos. Llegar a la final fue increíble. Estuvimos a un nivel muy alto en cuartos y semifinales. En la final nos fallaron un poco las fuerzas. Pero el equipo está bien, contento con la temporada que está haciendo. Ahora hay que ponerle el broche en Europa, pero la nota, teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora, es de sobresaliente.

-Clasificación para la final de la EHF European Cup, eliminación en la Liga ante el Orbe Zendal, acariciando el título de Copa... Muchos vaivenes emocionales en las últimas semanas.

-Vaivenes emocionales los hay, tanto para lo bueno como para lo malo. Esto es deporte y estamos acostumbradas a cambiar de chip. Cuando juegas un mal partido, tienes otro cerca para resarcirte y solucionarlo. Y si es bueno, otra oportunidad para seguir en esa línea. Hemos perdido contra Porriño en cuartos del play off pero era algo que podíamos asumir. La prioridad era la final europea y realizar un buen papel en la Copa, en lo que hemos cumplido. Esa derrota ya está más que olvidada. Queremos más. Ganar un título era el objetivo en el principio de temporada y lo tenemos en la palma de la mano.

-¿Qué esperan del Iuventa Michalovce?

-No voy a mentir, no sabemos demasiado. Llegamos en la madrugada del lunes a A Guarda, ayer tuvimos descanso y volveremos a tener pista hasta mañana. Habrá vídeo antes para ver algo sobre ellas. Hemos podido ver partidos que nos ha ido mandando el staff. Es un equipo muy fuerte físicamente, muy grande, con mucho lanzamiento exterior. Pero creo que podemos realizar un buen partido. SI metemos velocidad al juego y ritmo de balón, si somos capaces de imponernos en ese sentido, podemos ganar. Allí ellas son mucho más duras. Meterán mucha intensidad en defensa. Nosotras debemos evitar caer en la trampa y salir de esos uno contra unos en los que ellas se encuentran mejor. Debemos ser capaces de mover rápido el balón.

-Usted llegó a A Guarda justo tras la final perdida en 2023 ante el Antalya. ¿Nota ganas de revancha en el entorno?

-Lo que noto en el entorno no sé si son ganas de revancha; sí de ganar y llevarse un título europeo. Para el Guardés, estar en dos finales en cinco años es un logro muy grande. Muy pocos clubes están al alcance de ello. Son más las ganas de seguir ganando, de seguir demostrando que el club está hecho para llegar a lo más alto, por competir por todo. Tenemos hambre, ambición. Este equipo se merece un título.

-De alguna manera concluye un ciclo, con la marcha de Seabra y jugadoras importantes. El presidente ha hablado de la posible pérdida del patrocinio de Mecalia, de bajar el presupuesto, de dejar el club en manos del concello. Pero usted ha renovado.

-Mantengo la confianza en el proyecto porque a mí, lo que me han vendido, siempre se ha cumplido. Cuando llegué aquí, el objetivo era construir un equipo muy competitivo, que luchase por todo. Este año hablábamos de que el objetivo de la temporada era luchar por las tres competiciones. Se puede decir que lo hemos cumplido con creces. En Liga hemos perdido en cuartos, pero quedamos cuartas en la fase regular en una campaña muy dura por la acumulación de partidos. Con una plantilla más o menos corta, nos iba a costar. En Copa y Europa hemos llegado a dos finales. Siempre me han vendido que el Guardés aspira a lo máximo, me siguen diciendo lo mismo: que quiere competir, llegar lo más lejos posible en todas las competiciones, luchar por todo… No hay motivos para no confiar en ello. Renuevo porque confío en la plantilla, en la directiva, en la gente que me ha dicho cómo será el próximo año. Creo que seguiremos en la misma línea. Y para mí, por supuesto, estar cerca de casa, de mi familia y mis amigos, es un aliciente. Aquí me dan todo. A nivel global, en España, no podría tener una mejor oferta. Estoy muy feliz de estar aquí.