Los bomberos vigueses, al asalto del Campeonato de España

Posan delante del parque de Esturáns, mezclando las generaciones. No les inquieta, en esta ocasión, ninguna alerta o percance. El cuerpo les hormiguea, en todo caso, por la inminente competición. Los equipos sénior y veterano del Club Deportivo Bomberos de Vigo se disponen a participar en el Campeonato de España de fútbol siete ideado para el gremio.

El torneo se disputará en esta ocasión en Gijón, en las instalaciones de El Mareo que el Sporting les cede. El campeonato, que alcanza su 25ª edición, se dedica desde 2022 a la memoria de Portu; «un compañero fallecido que dejó una huella imborrable en esta comunidad», explican desde la organización. Sobre los verdísimos campos asturianos se congregarán del 1 al 5 de junio más de 1.500 bomberos y bomberas, que disputarán 180 partidos.

Los representates olívicos no figuran en el listado sin más. Son de los pocos que han estado siempre presentes desde aquella primera cita en 2000 en A Coruña –la pandemia interrumpió el desarrollo normal de la cuenta– y además duplicándose desde que la cita se ha dividido en open y veteranos. Y con excelentes resultados. En el palmarés olívico figuran tres títulos y cuatro subcampeonatos.

Los componentes de las dos escuadras, integradas exclusivamente por bomberos vigueses, sin incorporaciones foráneas, se han estado preparando desde octubre, con al menos un entrenamiento semanal en el campo del Moledo. El concesionario Omoda-Jaecoo (Resnova Motor) completa la red de apoyos con su patrocinio.

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«Seguimos adelante», arenga Jorge Riveiro, responsable del club. «Hay más cosas que el fútbol, como ver a compañeros de profesión y compartir momentos y anécdotas. Pero somos competitivos. Nos gusta ganar. Salimos a presionar, sin guardarnos nada. Vamos con intención de conseguir un cuarto campeonato».