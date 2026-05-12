Fútbol siete
Los bomberos vigueses, al asalto del Campeonato de España
Veteranos y séniors aspiran a lograr el cuarto título en el torneo que se disputa del 1 al 5 de junio en Gijón
Posan delante del parque de Esturáns, mezclando las generaciones. No les inquieta, en esta ocasión, ninguna alerta o percance. El cuerpo les hormiguea, en todo caso, por la inminente competición. Los equipos sénior y veterano del Club Deportivo Bomberos de Vigo se disponen a participar en el Campeonato de España de fútbol siete ideado para el gremio.
El torneo se disputará en esta ocasión en Gijón, en las instalaciones de El Mareo que el Sporting les cede. El campeonato, que alcanza su 25ª edición, se dedica desde 2022 a la memoria de Portu; «un compañero fallecido que dejó una huella imborrable en esta comunidad», explican desde la organización. Sobre los verdísimos campos asturianos se congregarán del 1 al 5 de junio más de 1.500 bomberos y bomberas, que disputarán 180 partidos.
Los representates olívicos no figuran en el listado sin más. Son de los pocos que han estado siempre presentes desde aquella primera cita en 2000 en A Coruña –la pandemia interrumpió el desarrollo normal de la cuenta– y además duplicándose desde que la cita se ha dividido en open y veteranos. Y con excelentes resultados. En el palmarés olívico figuran tres títulos y cuatro subcampeonatos.
Los componentes de las dos escuadras, integradas exclusivamente por bomberos vigueses, sin incorporaciones foráneas, se han estado preparando desde octubre, con al menos un entrenamiento semanal en el campo del Moledo. El concesionario Omoda-Jaecoo (Resnova Motor) completa la red de apoyos con su patrocinio.
«Seguimos adelante», arenga Jorge Riveiro, responsable del club. «Hay más cosas que el fútbol, como ver a compañeros de profesión y compartir momentos y anécdotas. Pero somos competitivos. Nos gusta ganar. Salimos a presionar, sin guardarnos nada. Vamos con intención de conseguir un cuarto campeonato».
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa