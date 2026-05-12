Mallo acudirá a jornadas de tecnificación de la selección

Noticias felices en el Orbe Zendal, que ha vivido una temporada complicada desde la marcha de Buforn y Santomé al Targu Jiu en enero y con la inevitable sensación de fin de ciclo desde que Isma Martínez anunció que no seguirá. El equipo se ha recompuesto a tiempo de meterse en las semifinales ligueras, eliminando al Mecalia. Y ahora llega un premio para Adriana Mallo.

La primera línea viguesa, de 23 años y que volvió a Galicia el pasado verano tras cuatro campañas en el Beti-Onak, ha sido incluida en la convocatoria de las Guerreras para unas jornadas de tecnificación, como parte del proyecto 2029, que se realizarán en Burgos del 10 al 19 de julio. Acudirá otra viguesa, Elba Álvarez, del Bera Bera. Malllo ha estado desde juveniles en la órbita de los técnicos de la Federación Española.