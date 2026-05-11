Suerte dispar en los sectores infantiles y juveniles

Sector infantil masculino

Sector A

Al Valinox Novás se le escapó la clasificación para la fase final en el último partido. El conjunto gallego llegó con todas las opciones a este choque frente al Anaitasuna, pero el equipo vasco fue mejor. Dominó el juego y el partido y el Novás fue siempre a remolque, con distancias cortas en la primera parte y buena parte de la segunda, y más amplias en el tramo final.

VALINOX NOVAS, 35 – 42, ANAITASUNA A

Sector B

As Casiñas Luceros se ha clasificado para el Top 8 haciendo un sector impecable, con tres victorias cómodas y creciendo día a día. Ayer se enfrentaron al conjunto local, el Juanfersa Gijón y los chicos de Adrián Menduiña hicieron un partido redondo, muy serio a nivel defensivo con una 5:1 que funcionó a la perfección. Desde el inicio se fueron con distancias cómodas y sólo se le acercó el Gijón en el inicio de la segunda mitad aprovechando algunos errores en ataque del Luceros (19-20, min. 6). Pero el equipo cangués reaccionó y volvió a escaparse en el marcador, para conseguir la clasificación para la fase final. El entrenador Adrián Menduiña manifestó su satisfacción por el trabajo realizado por el equipo durante el sector: “Muy, muy orgulloso del equipo, la cabeza muy alta y nada que reprochar. Hasta aquí llegamos con trabajo, trabajo y trabajo y ahora a disfrutar de lo que venga”.

JUANFERSA GIJON A, 24 - 34, AS CASIÑAS LUCEROS

Sector D

El Cisne Colegio Los Sauces no pudo finalizar el sector con una victoria. Ayer, en un buen partido del conjunto pontevedrés, cayó derrotado ante el Elda con un gol a falta de menos de diez segundos para el final. El Cisne dominó durante la primera mitad (15-12, al descanso) y en la segunda parte el choque se igualó, con distancias de uno o dos goles a favor de uno u otro equipo. En los minutos finales, intercambio de goles para empatar y al final, gol del Elda casi sobre la bocina.

CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES, 30 - 31, BM. ELDA CEE NEGRO

Sector juvenil masculino

Sector A

El fin de semana en el BM Cangas fue redondo. El Buenas Migas Luceros también logró la clasificación para el Top 8, haciendo un pleno de victorias, dominando todos los partidos y con un equipo con muchos jugadores de primer año y algún cadete. Comenzaron venciendo al Tolosa con claridad después de superar los nervios del debut. Continuaron con el Alcobendas, un equipo muy físico y grande, que les costó mucho, pero con buenas defensas y un par de palos, segunda victoria para el conjunto cangués. Y el sector finalizó con un triunfo ante el Ademar, en un partido ajustado, pero siempre dominado por los locales, gracias a saber frenar su juego y atacar muy bien su defensa. Solo pasaron unos minutos complicados por los nervios que les hizo jugar acelerados. Pero tras el descanso y la charla, el equipo recuperó su juego. Así, el Luceros mandaba con distancias de tres o cuatro goles, hasta los minutos finales, en los que se disparó la ventaja.

BUENAS MIGAS LUCEROS, 39 – 30, ABANCA ADEMAR LEON A

Sector B

El Embutidos Lalinense se quedó al borde de la clasificación, al caer derrotado de forma clara en el último partido del sector con el Anaitasuna A (19-36). El partido fue dominado desde el inicio por el conjunto vasco, que llegó al descanso con el partido decidido (7-17).

EMBUTIDOS LALINENSE, 19 - 36, ANAITASUNA A

Sector C

El Cisne Colegio Los Sauces se despidió del sector nacional con una victoria ante el BM Logroño que le otorga la tercera posición en la clasificación. El partido estuvo muy igualado hasta los últimos quince minutos, en los que el conjunto pontevedrés logró abrir distancias en el marcador, para no sufrir en el tramo final.

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CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES, 34 – 31, BM LOGROÑO LA RIOJA