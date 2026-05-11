Rodrigo García lidera el póquer de Picusa Academy en el Trofeo Suso Blanco Villar

La primera aparición en 2026 de Picusa Academy en el calendario gallego júnior no pudo resultar más fructífera. Los cuatro primeros puestos de la clasificación en la XIX edición del Premio Ciclista do Santo Isidro – Trofeo Suso Blanco Villar, celebrado este sábado en el municipio coruñés de Rois, los ocuparon ciclistas de la escuadra con sede en Mos. El porriñés Rodrigo García Abad venció en solitario en la póquer que completaron Xián Alvariño, Dimas Motas y Vinicius Kovalskys.

La lluvia acompañó al pelotón juvenil en una carrera de 68 kilómetros, distancia que se alcanzaba tras dar cuatro vueltas a un circuito que incluía el paso por un puerto de montaña. Este recorrido entre Rois y Padrón convierte en especial esta cita para el conjunto mosense, cuyo patrocinador principal es la histórica firma Picusa. Además, se trataba de la primera prueba del año para la categoría Júnior en Galicia.

Podio. / Picusa Academy

Con todos esos alicientes, Picusa Academy no esperó al final para mover sus piezas y el excelente resultado obtenido avaló su estrategia. Rodrigo García se lanzó al ataque y obtuvo premio. Su cabalgada le permitió alcanzar la línea de meta con algo más de medio minuto de margen para celebrar su tercera victoria esta primavera. El porriñés ya se había impuesto en una jornada de la Challenge Comarcas Leonesas y en la clásica cántabra del Memorial Chele Campos.

Por detrás, sus compañeros remataron el plan a lo grande al propiciar un trío perseguidor formado en exclusiva por corredores de Picusa Academy. Xián Alvariño, ciclista de Pazos de Borbén, y los brasileños Dimas Motas y Vinicius Kovalskys se distanciaron en minuto y medio del pelotón para repartirse las otras dos plazas de podio. Al botín de trofeos hay que añadir el premio de la clasificación de la Montaña, que se adjudicó Dimas Mota, y los de las Metas Volantes y Sprints Especiales, logrados por Rodrigo García.

Esta exhibición colectiva supuso el sexto triunfo individual en lo que va de curso para Picusa Academy. Su próxima competición tendrá lugar en Navarra, hasta donde se desplazará para tomar la salida el domingo, 17 de mayo, en la Clásica de Estella-Memorial Manolo Azcona.