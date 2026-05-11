Ciclismo
Rodrigo García lidera el póquer de Picusa Academy en el Trofeo Suso Blanco Villar
El corredor de O Porriño se impuso en la línea de meta de Rois con medio minuto de ventaja en la exhibición de su equipo
Xián Alvariño, Dimas Motas y Vinicius Kovalskys formaron el trío perseguidor y se repartieron las otras dos plazas de podio
La primera aparición en 2026 de Picusa Academy en el calendario gallego júnior no pudo resultar más fructífera. Los cuatro primeros puestos de la clasificación en la XIX edición del Premio Ciclista do Santo Isidro – Trofeo Suso Blanco Villar, celebrado este sábado en el municipio coruñés de Rois, los ocuparon ciclistas de la escuadra con sede en Mos. El porriñés Rodrigo García Abad venció en solitario en la póquer que completaron Xián Alvariño, Dimas Motas y Vinicius Kovalskys.
La lluvia acompañó al pelotón juvenil en una carrera de 68 kilómetros, distancia que se alcanzaba tras dar cuatro vueltas a un circuito que incluía el paso por un puerto de montaña. Este recorrido entre Rois y Padrón convierte en especial esta cita para el conjunto mosense, cuyo patrocinador principal es la histórica firma Picusa. Además, se trataba de la primera prueba del año para la categoría Júnior en Galicia.
Con todos esos alicientes, Picusa Academy no esperó al final para mover sus piezas y el excelente resultado obtenido avaló su estrategia. Rodrigo García se lanzó al ataque y obtuvo premio. Su cabalgada le permitió alcanzar la línea de meta con algo más de medio minuto de margen para celebrar su tercera victoria esta primavera. El porriñés ya se había impuesto en una jornada de la Challenge Comarcas Leonesas y en la clásica cántabra del Memorial Chele Campos.
Por detrás, sus compañeros remataron el plan a lo grande al propiciar un trío perseguidor formado en exclusiva por corredores de Picusa Academy. Xián Alvariño, ciclista de Pazos de Borbén, y los brasileños Dimas Motas y Vinicius Kovalskys se distanciaron en minuto y medio del pelotón para repartirse las otras dos plazas de podio. Al botín de trofeos hay que añadir el premio de la clasificación de la Montaña, que se adjudicó Dimas Mota, y los de las Metas Volantes y Sprints Especiales, logrados por Rodrigo García.
Esta exhibición colectiva supuso el sexto triunfo individual en lo que va de curso para Picusa Academy. Su próxima competición tendrá lugar en Navarra, hasta donde se desplazará para tomar la salida el domingo, 17 de mayo, en la Clásica de Estella-Memorial Manolo Azcona.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»