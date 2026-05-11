Balonmano
Tu reino no es de este mundo
El Mecalia compite hasta el límite en la final de la Copa con el todopoderoso anfitrión Bera Bera y se centra ahora en Europa
26 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras-, Amores (1), Arroyo (5), Elba Álvarez (7, 5p), Rodrigues (1), Etxeberria (3), Laura Hernández, Ogonovszki (3), Kruijswik, Elke Karsten (2), Erauskin (1), Gavilán (3), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.
21 - Mecalia Atlético Guardés: Mínguez, Balzinc -porteras-, Mendoza, Hauptman (3), Sempere, Cacheda (1), Téllez (5), Palomo (1), Serrano, Castro, María Sancha (5, 2p), Ramos (5), Elena Martínez, Cifuentes, Gil, Portillo (1).
Marcadores cada cinco minutos: 1-1; 1-1; 5-3; 7-4; 9-7; 11-7- descanso- 15-9; 16-12; 18-15; 22-18; 25-20; 26-21.
Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Excluyeron a Amores (2), Gavilán, Fresco, Etxeberria, Ogonovszki, Arroyo y Sancha.
Incidencias: 4.872 personas asistieron al encuentro final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Illumbe.
Eran gigantes y no molinos. El Mecalia Guardés, dios lo guarde, no pudo coronar la montaña más escarpada. El Bera Bera, campeón en diez ocasiones y de las tres anteriores, amén de diez de las últimas trece ligas, anfitrión para más señas, ha conquistado la Copa de la Reina. La superioridad donostiarra en escenario, presupuesto y amplitud de plantilla decidió como cualquier ley inexorable de la naturaleza. Al Mecalia, que quiso volar, lo aplastó la gravedad terráquea. Su reino, paradójicamente, trasciende este mundo. La gloria lo aguarda en esa final de la EHF European Cup cuya ida disputará dentro de siete días en casa del Iuventa Michalovce eslovaco. Su esperanza y su consuelo.
Nadie renunció al intento. Ni en Illunbe, donde resonaban los tambores guardeses, ni en A Sangriña o en cualquier hogar del Baixo Miño azotado por el viento. El partido, de hecho, se dirimió durante cierto tiempo en las coordenadas que le interesaba a Ana Seabra: combinaciones masticadas, anotación escasa, juego más a ras que al cielo. El Mecalia, ensanchándose hasta Ania Ramos en el extremo, mandó en un arranque de prevención y miedo (2-3).
Balzinc se lo dio, Prades se lo quitó, benditas o malditas sean las porteras según sople el viento. El Mecalia, aupado por su francesa en semifinales, se encontró con la petrerí en la final. Los detalles pavimentan su infierno: faltas en ataque, pérdidas y, sobre todo, situaciones desperdiciadas igual que ante el Conservas Orbe Zendal en los cuartos ligueros. El Bera Bera se estabilizó en el manejo desde el 8-4 al 11-7 al descanso.
No claudicó el Mecalia ni sacó la calculadora. Su esencia es la contraria. Cierto que el ritmo se aceleró en la reanudación, favoreciendo en teoría a las locales. Pero las visitantes, siempre con Cacheda y Sancha al timón, y al final con Lorena Téllex en el impacto, fueron rascando exclusiones –siete por una, en el cómputo final– al 6.0 donostiarra. Tres encadenadas, dos solapándose, alentaron la escalada del 15-9 al 16-14 que parecía inaugurar otra final.
La viguesa Elba
Ana Seabra ya había explorado sus ricos recursos tácticos en ese momento, como un siete contra seis de rentabilidad puntual y desgaste formulario. Contra cualquier otro adversario habría tenido mayor efecto. El Bera Bera posee demasiados recursos, como los latigazos de Arroyo desde once metros. Y la perfección de Elba Álvarez desde los siete (5/5). Dirán que zamorana en Zamora, donde creció, y ella misma, sin negarlo, se dice viguesa. Aunque abandonó esa cuna con cinco años, sigue visitando con frecuencia el mar que añora. En Elba se refugiaron sus compañeras cada vez que el brazo les tembló.
Las últimas opciones del Mecalia se agotaron con el cuarto gol de Téllez (20-7). Influyó el cansancio. El Mecalia, antes que dolerse de los golpes contrarios, jugó al contragol. Y con su rival abriendo la defensa, encontró a Giuliana Gavilán sobre el alambre del funambulista para completar la tarea. El Bera Bera manda en España y sólo la ambición europea contiene su imperio mientras le dura; hasta cuartos de la European League, ante el Blomberg-Lippe, esta temporada. Ese reino allende la frontera aún no les pertenece. Es al que aspira el Mecalia Guardés, que dentro de siete días visitará al Michalovce en busca de un territorio que reclamar como suyo.
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- El Meixoeiro abandona los preparativos para ser unidad de aislamiento de alto riesgo ante la decisión de centralizarlo en el Gómez Ulla de Madrid
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- Nueva confirmación internacional para los conciertos de Castrelos: Molotov actuará este verano en el auditorio vigués
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba