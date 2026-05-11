El Olivo brilla en el Nacional cadete

Olmedo acogió el Campeonato de España Cadete de florete. El club de Esgrima de Vigo el Olivo consiguió clasificar a todos sus tiradores para este evento gracias a los buenos resultados cosechados a lo largo de la temporada. En la competición masculina Sergio Martín y Héctor Ocampo compartieron el tercer puesto. En mujeres, Marta Dorelle cayó en la final ante Andrea de Diego (15-13). Por equipos, El Olivo femenino quedó cuarto y el masculino, tercero.