Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusEntrevista Alfoso RuedaMejores MIR VigoHistoria del feminismoEl tiempo en GaliciaAtlético de Madrid - CeltaEstela
instagramlinkedin

Esgrima

El Olivo brilla en el Nacional cadete

Podio masculino individual.

Podio masculino individual.

R. V.

Olmedo acogió el Campeonato de España Cadete de florete. El club de Esgrima de Vigo el Olivo consiguió clasificar a todos sus tiradores para este evento gracias a los buenos resultados cosechados a lo largo de la temporada. En la competición masculina Sergio Martín y Héctor Ocampo compartieron el tercer puesto. En mujeres, Marta Dorelle cayó en la final ante Andrea de Diego (15-13). Por equipos, El Olivo femenino quedó cuarto y el masculino, tercero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents