Natación
El Náutico de Vigo logró el ascenso a 1ª División en su piscina
El equipo vigués culminó su reto en su propia piscina por delante del CN Narón
El Real Club Náutico de Vigo conquistó este sábado, ante su afición y en su piscina, el título de campeón de 2ª División gallega de natación, obteniendo así billete de ascenso a 1ª División, la categoría de plata autonómica.
El equipo vigués, que acabó como líder la fase preliminar (clasificatoria) después de las tres jornadas fijadas en la normativa -en octubre en Ferrol, en enero en Narón y en marzo en Mos-, no dio opción a los cinco clubes rivales y ganó sin oposición. Durante las concentraciones clasificatorias, el Náutico se impuso en Ferrol y en Mos, siendo segundo en Narón por detrás del club anfitrión, para acabar con un total de 962 puntos frente a los 911 sumados por la AD Náutico de Narón.
La fase final, con ambos clubes en liza amén de CN Panas (A Coruña), Marina Ferrol, CN Mos y CN Monforte, acabó con el Náutico campeón (386 puntos) y la AD Náutico de Narón subcampeona (346). Los dos equipos competirán en 1ª División de las ligas gallegas en la 26/27, junto con el Sporting Club Casino de A Coruña y la AD Fogar (Carballo), que se mantuvieron, y con el CN Ponteareas y el CDN Cidade de Santiago, descendidos de la División de Honor, la máxima categoría autonómica. La Fegan estructura la natación gallega en cuatro categorías (División de Honor y 1ª, 2ª y 3ª División) para un total de 28 clubes.
Tone Pérez, presidente del Náutico, acudió junto con María Gramary a la jornada final, pudiendo celebrar el éxito con el equipo que dirige Laura Matos como entrenadora principal. Vigo y su área de influencia estarán representados por Náutico y CN Ponteareas en 1ª División, tras el descenso del CN Vigo Rías Baixas a 2ª, donde continuará el CN Mos.
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