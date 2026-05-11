El Náutico de Vigo logró el ascenso a 1ª División en su piscina

El Real Club Náutico de Vigo conquistó este sábado, ante su afición y en su piscina, el título de campeón de 2ª División gallega de natación, obteniendo así billete de ascenso a 1ª División, la categoría de plata autonómica.

El equipo vigués, que acabó como líder la fase preliminar (clasificatoria) después de las tres jornadas fijadas en la normativa -en octubre en Ferrol, en enero en Narón y en marzo en Mos-, no dio opción a los cinco clubes rivales y ganó sin oposición. Durante las concentraciones clasificatorias, el Náutico se impuso en Ferrol y en Mos, siendo segundo en Narón por detrás del club anfitrión, para acabar con un total de 962 puntos frente a los 911 sumados por la AD Náutico de Narón.

La fase final, con ambos clubes en liza amén de CN Panas (A Coruña), Marina Ferrol, CN Mos y CN Monforte, acabó con el Náutico campeón (386 puntos) y la AD Náutico de Narón subcampeona (346). Los dos equipos competirán en 1ª División de las ligas gallegas en la 26/27, junto con el Sporting Club Casino de A Coruña y la AD Fogar (Carballo), que se mantuvieron, y con el CN Ponteareas y el CDN Cidade de Santiago, descendidos de la División de Honor, la máxima categoría autonómica. La Fegan estructura la natación gallega en cuatro categorías (División de Honor y 1ª, 2ª y 3ª División) para un total de 28 clubes.

Tone Pérez, presidente del Náutico, acudió junto con María Gramary a la jornada final, pudiendo celebrar el éxito con el equipo que dirige Laura Matos como entrenadora principal. Vigo y su área de influencia estarán representados por Náutico y CN Ponteareas en 1ª División, tras el descenso del CN Vigo Rías Baixas a 2ª, donde continuará el CN Mos.