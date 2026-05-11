Juan Ferrón brilla en Castilla y León con dos récords de España

El nadador vigués Juan Ferrón Gutiérrez, integrante del Club Natación Mos, volvió a firmar una actuación sobresaliente este fin de semana en el XIV Open Internacional de Natación Adaptada de Castilla y León, cita que acogía además la IV Jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica, logrando proclamarse campeón absoluto del Open y campeón de la cuarta jornada de la Liga AXA.

El deportista vigués completó un campeonato impecable, imponiéndose en las cuatro pruebas en las que tomó parte. Juan Ferrón consiguió la victoria en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 26.70, y en los 100 metros mariposa, con un registro de 58.62, marcas que además le sirvieron para establecer dos nuevos récords de España en categoría S12. A estos excelentes resultados se sumaron también los triunfos en las pruebas de 50 metros libre y 50 metros braza, completando así una actuación perfecta.

Con estos resultados, Juan Ferrón refuerza de manera notable sus opciones de conquistar el título final de la Liga AXA. El sistema de competición establece que el vencedor será el nadador que obtenga la mayor puntuación sumando sus tres mejores jornadas, y el nadador vigués cuenta actualmente con una posición muy favorable tras haber sumado ya dos primeros puestos y un tercer puesto en las jornadas disputadas hasta el momento.

A falta de tres citas para la conclusión del circuito, con competiciones previstas en Madrid, Cádiz y Oviedo, Juan Ferrón se posiciona como uno de los grandes favoritos para alzarse con el título final.

Paralelamente, el nadador del Club Natación Mos continúa con su exigente preparación de cara al próximo Campeonato de Europa de Natación Adaptada, que se disputará en Turquía el próximo mes de septiembre, una de las grandes citas internacionales de la temporada y en la que espera llegar en el mejor momento de forma.