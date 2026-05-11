Jan Palou y María Peñalver ganan la Copa de España

Quien da primero da dos veces. Jan Palou (RCN Palma) dominó la clasificación general de la Copa de España de Optimist, y se impuso en categoría sub-16 masculina, mientras que María Antonia Peñalver (CN Mar Menor) se llevó la Sub-16 femenina en una jornada dominical con solo dos regatas válidas pese a que la flota salió al agua con puntualidad.

Los esfuerzos del Comité de Regatas por celebrar más pruebas resultaron inútiles. El fin de semana, poco propicio para que los 155 barcos pudiesen competir, determinó que los resultados del viernes pesasen y mucho.

Así, Palou, en el grupo amarillo, supo dosificar su renta y al triplete de primeros puestos de la jornada inaugural añadió un séptimo y un quinto este domingo. Como con la cuarta regata entraba el descarte, su serie se presentó inalcanzable para el resto de regatistas (1-1-1-[7]-5), sumando 8 puntos netos. Luca Nueschen (CN s’Arenal) firmó 13 puntos (1-6-4-2-[16]) para ser segundo y Nicolás Bastard (Marítimo del Abra), tercero con 15 puntos (serie 4-3-3-[16]-5). Por su parte, a “Mara” Peñalver la escoltaron Valentina Belso (RCN Torrevieja) y Emilie Pérez (RCN Gran Canaria) entre las féminas. Peñalver acabó subcampeona femenina el Nacional de Getxo, el pasado abril, con Belso como vencedora. Ahora, intercambio de puestos entre ellas.

Jan Palou, tras recibir el trofeo de ganador. / FDV

Respecto a los Sub-13, triunfo final para Alexia Sotomayor (CN Vilassar de Mar) y Mario Coronado (CMSAP C’an Pastilla). La flota del Mediterráneo, al copo.

Las dos pruebas apenas permitieron sorpresas. En el grupo amarillo, Palou priorizó no cometer errores. Jorge Gómez (CN Santa Pola) e Izan Rogel (RCN Torrevieja) ganaron las mangas y eso les sirvió para acabar décimo y séptimo respectivamente en la general. En el grupo azul, triunfos de Maud Oosterhaven (CN s’Arenal) y Hugo González (RCR Alicante). Aquel acabó muy alejado de la zona noble; González rozó el podio (5-1-[17]-12-1) con 19 puntos.

Trofeo especial por el 120 aniversario

En el acto de premiación, en el Salón Noble de la sede social del club vigués, Tone Pérez, presidente del Náutico, hizo entrega de los trofeos a los dos mejores, Palou y Peñalver.

Con motivo del 120 aniversario de esta sociedad, el club decidió entregar una réplica del monumento a Julio Verne situado en As Avenidas, inaugurado en 2005 y que es obra de José Molares. El artista diseñó estos trofeos por intermediación de Ricardo Salgado, regatista muy vinculado al Náutico a través de la flota de Snipe. El club agradeció públicamente tanto la gestión de Salgado como la aportación del escultor.

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Selección española

Tras los resultados de esta Copa de España, la clase Optimist ya sabe qué selección española acudirá al Mundial, en Marruecos en junio, y al Europeo de julio en Gdynia (Polonia). Para la cita planetaria, Nicolás Bastard, Hugo González y “Mara” Peñalver además de los campeones de España Daniel Capa (CN s’Estanyol) y Valentina Belso. Para el campeonato continental, Jan Palou y Luca Nueschen, junto con Iván Sáez (RCN Torrevieja), Lucas Garrido (CN Arenys de Mar), María de Lluc Bestard (RCN Palma), Inés Rodado (CN Mar Menor, Lola Carrión (RCN de Arrecife) y Marianne Osha (RCN Palma).