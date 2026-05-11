Jaime Duro suma un oro en la Copa del Mundo de Hungría

España concluyó la Copa del Mundo de piragüismo esprint de Szeged (Hungría) con un total de seis medallas, después de que en la jornada de clausura sumara dos oros, a cargo de Sara Ouzande en K1 2000 y de Jaime Duro en C1 5000, y el bronce de la extremeña Estefanía Fernández en K1 5000.

Ouzande fue la mejor en K1 200, con lo que obtuvo su segundo metal después de la plata del sábado, en el K4 5000.

La canoísta asturiana, de 29 años, marcó un tiempo en la final de 39.01, por delante de la china Shimeng Yu (39.41) y de la húngara Anna Lucz (39.43).

El pontevedrés Jaime Duro también fue el más rápido en C1 5000, con un tiempo de 25:53.31, por delante del húngaro Adolf Balazs y del checo Robin Hirsch.

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La cosecha española se completó con dos bronces, el primero de ellos con la pontevedresa Carolina García Otero y la irundarra Nerea García Zabalegui en K2 500, con Lucía Val y Bárbara Prado sextas. A las cuatro medallas del domingo, se unieron las de la víspera, con la plata del equipo de K4 500, con Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo y Daniela García Heredia, y el bronce en C1 200 a cargo del cangués Pablo Graña.