El Helvetia Saeplast se despide con un empate

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 25 – 25, LAUKO ERMUKO ERROTABARRI 25. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (4), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder (1), Daniela Carrera (1), Arima López (3), Alba Mera, Lucía Afonso (2), Maya Moledo (7), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (2), Alba Afonso (2). 25. LAUKO ERMUKO ERROTABARRI: Ane Olaya (3), Irune Ruiz (1), Ariane Gayoso (1), Maddi Goñi (3), Nahia Legorburu (5), Maren Unanue (1), Itsaso de Diego, María Vivian, Alaitz Malaxechevarria, Jone Erauskin (1), Julene Bouzo (4), Aiora Unanue (2), Ainara Zabaleta, Mirene Moreno (2), Cristina Vivar (2), Alaitz Fernández. ÁRBITROS: Carla Canalejas y Laura Martínez. Excluyeron dos minutos a Mencía Payo y Arima López, por las locales y a las visitantes Ariane Gayoso y Julene Bouzo (2). PARCIALES: 2-3, 4-5, 5-6, 5-7, 9-10, 12-12 (descanso), 13-16, 16-17, 19-19, 20-22, 23-24, 25-25 (final) INCIDENCIAS: Jornada 3 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.

El Helvetia Saeplast Cañiza se despidió de la fase de ascenso, de la temporada y de su afición con un empate ante el Lauko Ermuko Errotabarri, que finalmente fue el equipo que logró el ascenso a la División de Honor Oro Femenina.

En la primera parte, fue el equipo vasco el que tomó el mando y además arrancó con un parcial de 0-3, que les dio tranquilidad. Así fue avanzando el choque con distancias de dos o tres goles a favor del conjunto de Ermua. Al descanso, 12-13.

En el reinicio, el Errotabarri aumentó las distancias y logró irse de cuatro goles (13-17, min. 36), pero el Cañiza reaccionó con un parcial de 4-0 en cuatro minutos para igualar (17-17). A partir de ahí el choque avanzó siempre muy igualado (gol arriba, empate) y se mantuvo hasta el final. A falta de minuto y medio, Maya Moledo empató el choque en un 7 metros con una vaselina y ya no hubo más goles.

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Fue una fase muy competida y luchada en la que el equipo local dio la cara en todos los partidos y su esfuerzo fue reconocido por la afición, al finalizar el choque.