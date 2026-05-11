Balonmano
El Helvetia Saeplast se despide con un empate
Mila Alonso
HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 25 – 25, LAUKO ERMUKO ERROTABARRI
25. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (4), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder (1), Daniela Carrera (1), Arima López (3), Alba Mera, Lucía Afonso (2), Maya Moledo (7), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (2), Alba Afonso (2).
25. LAUKO ERMUKO ERROTABARRI: Ane Olaya (3), Irune Ruiz (1), Ariane Gayoso (1), Maddi Goñi (3), Nahia Legorburu (5), Maren Unanue (1), Itsaso de Diego, María Vivian, Alaitz Malaxechevarria, Jone Erauskin (1), Julene Bouzo (4), Aiora Unanue (2), Ainara Zabaleta, Mirene Moreno (2), Cristina Vivar (2), Alaitz Fernández.
ÁRBITROS: Carla Canalejas y Laura Martínez. Excluyeron dos minutos a Mencía Payo y Arima López, por las locales y a las visitantes Ariane Gayoso y Julene Bouzo (2).
PARCIALES: 2-3, 4-5, 5-6, 5-7, 9-10, 12-12 (descanso), 13-16, 16-17, 19-19, 20-22, 23-24, 25-25 (final)
INCIDENCIAS: Jornada 3 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.
El Helvetia Saeplast Cañiza se despidió de la fase de ascenso, de la temporada y de su afición con un empate ante el Lauko Ermuko Errotabarri, que finalmente fue el equipo que logró el ascenso a la División de Honor Oro Femenina.
En la primera parte, fue el equipo vasco el que tomó el mando y además arrancó con un parcial de 0-3, que les dio tranquilidad. Así fue avanzando el choque con distancias de dos o tres goles a favor del conjunto de Ermua. Al descanso, 12-13.
En el reinicio, el Errotabarri aumentó las distancias y logró irse de cuatro goles (13-17, min. 36), pero el Cañiza reaccionó con un parcial de 4-0 en cuatro minutos para igualar (17-17). A partir de ahí el choque avanzó siempre muy igualado (gol arriba, empate) y se mantuvo hasta el final. A falta de minuto y medio, Maya Moledo empató el choque en un 7 metros con una vaselina y ya no hubo más goles.
Fue una fase muy competida y luchada en la que el equipo local dio la cara en todos los partidos y su esfuerzo fue reconocido por la afición, al finalizar el choque.
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- El Meixoeiro abandona los preparativos para ser unidad de aislamiento de alto riesgo ante la decisión de centralizarlo en el Gómez Ulla de Madrid
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- Nueva confirmación internacional para los conciertos de Castrelos: Molotov actuará este verano en el auditorio vigués
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba