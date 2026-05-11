El Gran Peña muere en la orilla

1 NOIA: Jorge, Allo, Izan, Fabio (Adrián, minuto 57), Raúl (Rodrigo, minuto 57), Mario, Marcos (Javier, minuto 60), Axel, Noya, Xabier (Carreño, minuto 57) y Mario (Barros, minuto 60). 5 GRAN PEÑA: Troncoso, Cantero, Alonso, Antón, Francisco, Barrios (Fontán, minuto 46), Iker (Landesa, minuto 70), Gastón (Alexandre, minuto 70), Lago (Ginto, minuto 39), Vila y Coira (Tyrone, minuto 72). GOLES: 0-1, minuto 5: Barrios. 0-2, minuto 32: Francisco. 0-3, minuto 37: Iker. 1-3, minuto 45: Axel. 1-4, minuto 56: Francisco, de penalti. 1-5, minuto 60: Gastón.

Goleada sin premio del Gran Peña en campo del Noia por 1 a 5 que no es suficiente para alcanzar el playoff. Pese al esfuerzo realizado en el Julio Mato, un gol del Villalbés en el 90 deja al Gran Peña sin playoffs.

El Gran Peña llegaba al Julio Mato para medirse al Noia en un duelo vital para intentar alcanzar los playoffs. Era necesario ganar y esperar los resultados en otros partidos.

No tardaría en llegar el primer tanto del encuentro, tan solo hicieron falta cinco minutos para que Barrios lograse superar a Jorge y colocar el 0 a 1 en el electrónico.

No sería hasta después de la primera media hora de juego cuando Francisco e Iker haría los goles para ponerse 3 a 0 y dejar el encuentro casi sentenciado. Justo antes del descanso, Axel lograba recortar distancias.

En la segunda mitad veríamos la misma dinámica que en la primera, Francisco en el 56 de penalti y Gastón en el 60 cerraban el encuentro y con los resultados de los demás encuentros los playoffs eran del Gran Peña.

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Todo se vendría abajo en el último instante, un tanto del Racing Club Villalbés en el descuento sacaba al Gran Peña de los playoffs y se queda a un punto de quedar quinto y ocupar la última plaza de clasificación.