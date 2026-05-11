Patinaje artístico
Doble podio de Gael Fernández en la World Cup de Garmisch en Alemania
El patinador del CPA Gondomar, de sólo 10 años, logró el oro en Solo Dance y la plata en Libre
El Club Patinaxe Artística Gondomar vuelve a hacer historia a nivel internacional gracias a la actuación del joven Gael Fernández Fernández, quien, con tan solo 10 años, consiguió subir al podio en dos ocasiones durante su primera participación en una competición mundial de la World Cup de patinaje artístico. La competición se celebró en Garmisch, Alemania, donde el deportista del CPA Gondomar compitió en las modalidades de Solo Dance y en Libre, firmando unas actuaciones sobresalientes. Gael logró proclamarse campeón de la World Cup en Solo Dance, consiguiendo la medalla de oro, además de alcanzar una magnífica medalla de plata en la modalidad Libre, resultados que lo sitúan entre las jóvenes promesas más destacadas del panorama internacional.
Más allá de los éxitos deportivos, el campeonato dejó momentos muy especiales para el joven patinador, que además fue entrevistado durante el evento internacional. En sus declaraciones, Gael mostró su pasión por este deporte afirmando que quiere “seguir patinando toda la vida”, unas palabras que reflejan la ilusión, esfuerzo y dedicación que transmite día a día dentro y fuera de la pista.
Durante toda esta experiencia estuvo acompañado por su entrenador, David Figueroa, que no se separó de él en ningún momento durante la competición, apoyándolo y guiándolo constantemente tanto dentro como fuera de pista. Sus consejos deportivos, la tranquilidad transmitida en los momentos previos a cada actuación y el trabajo realizado durante toda la temporada fueron fundamentales para que Gael afrontase con confianza una competición mundial de máximo nivel.
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