Huellas que la marea nunca borra: la Carreira Praia de Samil Fe Seguros más especial

Echarán a correr este domingo, de mañana, sobre la arena húmeda. Serán probablemente más que los 1.350 que hasta ahora se han registrado como récord. Después, ya de tarde, parecerá que la pleamar borra sus incontables huellas. Nada se olvida ni se pierde, sin embargo. La Carreira Praia de Samil Fe Seguros perpetúa la memoria de los que se han ido y honra a quienes, todavía estando, tanta alegría repartieron. Sobre sus caminos trotan adultos y niños.

«Tenía que ser más especial si cabe que cualquier otro año», establece Modesto Comesaña, presidente de Veteranos de Samil. Hace dos décadas, este club organizó en la playa una primera milla tan experimental como entusiasta. La impulsó, sobre todo, Alfonso Varela; fundador, socio y gigante del atletismo, con 9 ultrafondos, 60 maratones y 100 medias. También el abuelo que aquel mismo año celebró el nacimiento de su nieta, la hija de Modesto, que confiesa: «Guardo un recuerdo muy grande de esa carrera».

Varela falleció en 2014. La Carreira Praia de Samil se le dedicará por sexta ocasión. En estos días se relata su figura a quienes no lo conocieron. «Yo no sé cuántas ediciones más voy a hacer. Cada vez es más difícil organizar algo en Vigo. Y por eso en esta quería traer a alguien», explica su yerno. Ignoraba, en cualquier caso, el éxito que alcanzaría su empeño: cinco olímpicos de diferentes generaciones coincidirán en la línea de salida. «No es habitual y ni siquiera fácil. Ha sido por suerte».

A Julia Vaquero ya se la aguardaba. En Veteranos de Samil la han nombrado madrina. Apoyan a la guardesa en la búsqueda de su reinserción laboral y en su reconciliación con el atletismo. De esa batalla, en fin, contra tantos demonios que la han atormentado habló Julia con Martín Fiz cuando coincidieron en Ponle Freno; la carrera dedicada a las víctimas de accidentes de tráfico. Los dos colosos han retomado su relación. El interés de Fiz abrió una posibilidad que sus múltiples compromisos habrían impedido. «Le dijimos de venir y desde el primer minuto dijo que sí, que quería estar con Julia», describe Modesto.

"De chiripa total"

Con Jesús España contactó gracias a Daniel Bargiela y su vinculación con las tiendas Bikila. «Es un tío supermajo. Le llamé y me dijo que no podía ese día porque le coincidía con otra prueba», detalla Modesto. No esperaba, en consecuencia, ese posterior telefonazo de España.

–Estoy liberado ese fin de semana. Te lo digo por si queréis. Si no, no pasa nada.

Claro que en Veteranos de Samil han querido. «Que Fiz y España coincidan, viendo sus agendas, es de chiripa total», celebra su presidente, que se acordó de aquello que tantas veces había hablado con Bargiela: «Y entonces me planteé seriamente el tema de Javier».

Javier Álvarez Salgado y su mujer, Loly García. / JOSE LORES

Javier es Álvarez Salgado, a quien tanto admira Modesto. Retiene perfectamente esa fotografía de los Juegos de Múnich en la que galopa codo con codo con Steve Prefontaine. «Viví mucho tiempo en Estados Unidos y allí ves cómo se considera al otro. Nosotros no tratamos de la misma manera a nuestros héroes».

Álvarez Salgado será homenajeado («lo he visto emocionado») y posiblemente, a sus primaverales 83, recorra alguna de las distancias. Con ellos se ha organizado un coloquio el sábado, en el hotel Attica. El póquer olímpico se completa con Julián Sotelo, jabalinista en Barcelona 92. «Es muy amigo mío y al enterarse de la fiesta ha querido participar». Como tantos. Las inscripciones se cierran en la medianoche del miércoles, con un tope de 900 mayores y 700 pequeños. «De aquí en adelante no sé qué pasará, pero esto será muy especial», insiste Modesto. Incluso la marea respetará este recuerdo.