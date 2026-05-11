Buen partido del Alondras en su despedida

0 BARBADÁS: Selas, Jorge (Simón, minuto 56), David (Villar, minuto 62), Pablo, Infamara, Lian (Cougil, minuto 56), Antonio, Ismael (Martínez, minuto 71), Reyes, Presas y Poch. 2 ALONDRAS: Ares, Diego, Adrián (Abel, minuto 76), Iglesias, Rafael, Rocha (Freire, minuto 76), Aspas, Guillermo (Rincón, minuto 86), Lucas, Ubeira e Iker (Gabriel, minuto 58). GOLES: 0-1, minuto 15: Guillermo. 0-2, minuto 65: Rafael.

Victoria del Alondras en campo del Barbadás por 0 a 2 en el último partido de la temporada. Los goles de Guillermo en la primera parte y de Rafael en la segunda son suficiente para ganar. Comenzaba el encuentro y los visitantes querían controlar el ritmo del partido para someter a su rival lo más rápido posible. Sería llegando al primer cuarto de hora cuando llegaba el tanto que abría el marcador. Los locales tenían que reaccionar, pero las sensaciones que tenían los visitantes era de control y tranquilidad.