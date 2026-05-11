El Beluso, sin puntería

Un tanto de Raúl Paredes en el minuto 90 sirvió a la Cultural Deportiva Beluso para rascar un empate ante el Areas en un encuentro en el que fue netamente superior, pero en el que careció de acierto de cara a la portería.

La escuadra que dirige Bruno lo intentó más que su rival, llevando el peso del choque y disfrutando de las mejores ocasiones, con dos palos de Pasto y Parada y un buen remate de Raúl. Marcaron sin embargo los visitantes en un buen tiro de Diz y luego se dedicaron a defender su renta.

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En la reanudación se mantuvo la dinámica, con oportunidades de Pasto, Parada y Álex hasta que llegó el gol de Ortube.