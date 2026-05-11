El Baleares sentencia al Coruxo

0 CORUXO: Ruiz Díaz; Nacho_Fariña, Marchante, Juan_Rodríguez, Xavi_Cidre; Rares (Hugo_Rodri, minuto 65), Carlos Alonso (Santos, minuto 81), Guille Pinin; Mateo (Rai, minuto 81), Añón (Pelayo, minuto 65) y Xavi_Sola. 3 ATLÉTICO BALEARES: Pablo García; Iván López, Álex Pérez, Pol; Lache (Miguelito, minuto 90). Bover, Bonet, Jofre (Taffertshofer, minuto 71), Morillo (Serrano, minuto 46); Keita (Manu_Morillo, minuto 81) y Tovar (Darius, minuto 90). GOLES: 0-1, minuto 9: Bover. 0-2, minuto 12: Bover. 0-3, minuto 54: Keita.

El Coruxo tendrá que echar la semana que viene mano de la épica si quiere meterse en la eliminatoria final por el ascenso de categoría. Ayer el Atlético Baleares se llevó del campo de O Vao una victoria que los coloca a un paso de la siguiente ronda.

Al Coruxo le costó meterse en el partido. El Atlético Baleares defendía en bloque alto cortando todas las opciones de los vigueses por salir con el balón controlado. Los isleños movía bien el balón de un lado al otro, con velocidad y muy encima de los jugadores vigueses. Eran unos primeros minutos de claro dominio del Atlético Baleares, que a los siete minutos dispusieron de la primer ocasión por mediación de Keita.

La presión alta del Atlético Baleares le permitió recuperar un balón tras una falta de entendimiento entre Juan Rodríguez y Ruiz Díaz. Bover no desperdició el regalo marcando solo el primer gol del partido. Un duro mazazo para los vigueses que seguían sin ser capaces de tener el balón y eso es un serio hándicap.

Mateo intenta irse de un jugador del Atlético Baleares en el partido de ayer. | MARTA G. BREA

El Atlético Baleares seguía a lo suyo, presionando muy arriba, tocando el balón de lado a lado y ampliando su ventaja en el marcador tan solo tres minutos después, y con el mismo protagonista. Movieron el balón de lado a lado y en la frontal del área Bover disparó con fuerza ajustado al palo izquierdo de Ruiz Díaz, que no llegó y puso el 0-2 en el marcador.

Al Coruxo le costaba llegar al área del Atlético Baleares ya que los isleños acumulaban hombres en su área y faltaban huecos por los que poder disparar a puerta. Sin embargo, el Coruxo pudo recortar su desventaja mediado el primer tiempo. Xavi Cidre consigue meter un balón al área pequeña y el remate de cabeza de David Añón se estrelló en el travesaño.

A partir de ese momento el Coruxo consiguió tener un poco más el balón, pero le seguía faltan ese empujón en los últimos metros para crear peligro.

La segunda parte comenzó con un Coruxo más adelantado para buscar un gol que, por lo menos, lo metiera en el partido. Sin lugar a dudas fueron los mejores minutos de los vigueses, con una clara ocasión de Xavi Sola, que no llegó a un claro balón.

El problema de arriesgar tanto, es que las contras de los jugadores del Atlético Baleares llevaban mucho peligro y podían marcar un nuevo tanto que acabara con todo.

El Atlético Baleares estaba cómodos sobre el terreno de juego. Las urgencias y quien tenía que arriesgar era el Coruxo, por lo que le dejaron la medular y que tuvieran el esférico. Un planteamiento que dificultaba las contras, ya que había mucha distancia por recorrer y, además, el terreno de juego estaba muy rápido con la lluvia que cayó durante el desarrollo del encuentro.

A pesar de todo, cada vez que el Atlético Baleares llegaba al área del Coruxo lo hacía con peligro. Así llegó el tercero para el cuadro balear. Sacan un córner, el balón queda muerto en el área pequeña y nadie es capaz de sacar el balón. Un esférico que llega a las botas de Keita, que solamente tiene que empujar el balón para lograr el tercero. Al Coruxo solamente le quedaba el orgullo de marcar un tanto, como recompensa moral, para despedir la temporada ante sus aficionados.

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El próximo domingo, a las doce de la mañana, los vigueses jugarán la vuelta en el Estadio Balear. Un partido, si no ocurre algo extraordinario, que debe poner punto y final a una notable temporada de los vigueses.