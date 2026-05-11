Preferente Futgal
El Atios manda en la locura
El derbi ante el Porriño se resolvió con nueve goles tras un duelo trepidante que asegura a los visitantes jugar la fase de ascenso
M. Alonso
4 PORRIÑO: Iván, Pablo, Chino, Marcos (Ethan, min. 85), Cacheda (Brais, min. 70), Juan (David, min. 60), Caramés (Ramón, min. 69) Ferre, Yago, Miguel y Rafa (Jaime, min. 85).
5 ATIOS: Sergio, Sombri, Carrera (Cani, min. 55), Pedrito, Aitor (Richi, min. 55), Gamba (Blanco, min. 74), Rubén Domínguez, Tempe, Xoel (Besada, min. 74), Gael (Cristian, min. 55) e Iker.
GOLES: 1-0, min. 5: Miguel; 1-1, min. 15: Rubén Domínguez; 2-1, min. 27: Chino; 3-1, min. 47: Marcos; 4-1, min. 55: Juan; 4-2, min. 60: Cristian, de penalti; 4-3, min. 77: Cristian, de penalti; 4-4, min. 81: Besada: 4-5, min. 90+6: Cani.
Partido trepidante y loco el que se vivió ayer en O Lourambal. Al estilo de la semifinal de Champions, Porriño Industrial y Atios regalaron al público una lluvia de goles y de vaivenes en el marcador. Al final del encuentro, el equipo que más lo necesitaba, se llevó los tres puntos. La locura comenzó muy pronto, porque Miguel adelantó al Porriño en el minuto 5, pero al cumplirse el primer cuarto de hora, Rubén Domínguez igualó el choque.
Pero quedaba mucho por vivir. Antes de la media hora de juego, Chino volvió a adelantar a los locales y en la segunda mitad, dos goles bastante rápidos, parecían haber decidido el choque. Marcos (min. 47) y Juan (min. 55) fueron los goleadores locales, que parecían cerrar el triunfo.
Pero nada más lejos de lo que sucedió. Dos penaltis metieron al Atios en el partido (con goles de Cristian) y a partir de ahí, el dominio visitante fue claro, en busca del empate.
En el minuto 81, Besada empató y en el descuento (min. 96), Cani remató de cabeza al fondo de la red, para conseguir una victoria que le mantiene en la tercera posición y certifica su puesto en la fase de ascenso.
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- El Meixoeiro abandona los preparativos para ser unidad de aislamiento de alto riesgo ante la decisión de centralizarlo en el Gómez Ulla de Madrid
- El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
- Nueva confirmación internacional para los conciertos de Castrelos: Molotov actuará este verano en el auditorio vigués
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba