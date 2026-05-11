El Atios manda en la locura

4 PORRIÑO: Iván, Pablo, Chino, Marcos (Ethan, min. 85), Cacheda (Brais, min. 70), Juan (David, min. 60), Caramés (Ramón, min. 69) Ferre, Yago, Miguel y Rafa (Jaime, min. 85). 5 ATIOS: Sergio, Sombri, Carrera (Cani, min. 55), Pedrito, Aitor (Richi, min. 55), Gamba (Blanco, min. 74), Rubén Domínguez, Tempe, Xoel (Besada, min. 74), Gael (Cristian, min. 55) e Iker. GOLES: 1-0, min. 5: Miguel; 1-1, min. 15: Rubén Domínguez; 2-1, min. 27: Chino; 3-1, min. 47: Marcos; 4-1, min. 55: Juan; 4-2, min. 60: Cristian, de penalti; 4-3, min. 77: Cristian, de penalti; 4-4, min. 81: Besada: 4-5, min. 90+6: Cani.

Partido trepidante y loco el que se vivió ayer en O Lourambal. Al estilo de la semifinal de Champions, Porriño Industrial y Atios regalaron al público una lluvia de goles y de vaivenes en el marcador. Al final del encuentro, el equipo que más lo necesitaba, se llevó los tres puntos. La locura comenzó muy pronto, porque Miguel adelantó al Porriño en el minuto 5, pero al cumplirse el primer cuarto de hora, Rubén Domínguez igualó el choque.

Pero quedaba mucho por vivir. Antes de la media hora de juego, Chino volvió a adelantar a los locales y en la segunda mitad, dos goles bastante rápidos, parecían haber decidido el choque. Marcos (min. 47) y Juan (min. 55) fueron los goleadores locales, que parecían cerrar el triunfo.

Pero nada más lejos de lo que sucedió. Dos penaltis metieron al Atios en el partido (con goles de Cristian) y a partir de ahí, el dominio visitante fue claro, en busca del empate.

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En el minuto 81, Besada empató y en el descuento (min. 96), Cani remató de cabeza al fondo de la red, para conseguir una victoria que le mantiene en la tercera posición y certifica su puesto en la fase de ascenso.