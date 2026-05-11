El Alertanavia roza el final perfecto en casa

El Alertanavia respiró tranquilo el sábado al conocer la derrota del Choco ante el Villalonga (1-5), un resultado que restaba trascendencia a su complicado partido ante el Portonovo. Porque la derrota de los redondelanos les concedía automáticamente la permanencia.

Por eso, el Alertanavia pudo afrontar el partido con mucha más tranquilidad de lo esperado, plantando cara a un Portonovo que necesitaba ganar y esperar una derrota que no llegó del Pontevedra para aspirar a la primera plaza en la última jornada.

Los visitantes se adelantaron en la primera parte al aprovechar Tymofii un rechace tras una gran intervención del portero juvenil Emanuel en su debut con el primer equipo.

Noticias relacionadas

En la segunda mitad, Corbi empató al transformar un penalti que él mismo había provocado pero Diego aprovechó un despiste de los locales en un saque rápido de falta para batir a Emanuel y hacer el 1-2 definitivo.