El Vigo, subcampeón de España júnior tras un torneo sobresaliente

Derrota del equipo júnior del Vigo en el Campeonato de España de voleibol, que no empaña el gran torneo realizado. La escuadra olívica, tras seis victorias consecutivas, cayó ante el F.C. Barcelona, que se había presentado como el número uno para conseguir el título. Los parciales fueron 25-16 (22 min.), 25-23 (28 min.) y 25-19 (23 min.).

Era la primera vez que en la historia del Vigo que se llegaba a una final nacional de una categoría base y los jugadores vigueses lo pagaron al inicio, ya que se enfrentaban a un equipo que es la selección catalana y además muy profesional. Era el equipo con mas estatura del campeonato y también el de más edad, aún siendo todos júniors; ellos eran de último año, mientras que en el conjunto vigués había juveniles y algún cadete.

La peor noticia fue la lesión del opuesto vigués, Hugo Vilariño, que tuvo que dejar la cancha para ser sustituido por un jugador de cuatro, lo que significó menos ataque y menos defensa.