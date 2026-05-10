El Valinox Novás realiza su peor partido en el peor momento

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 25 – 25, LAUKO ERMUKO ERROTABARRI 25. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (4), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder (1), Daniela Carrera (1), Arima López (3), Alba Mera, Lucía Afonso (2), Maya Moledo (7), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (2), Alba Afonso (2). 25. LAUKO ERMUKO ERROTABARRI: Ane Olaya (3), Irune Ruiz (1), Ariane Gayoso (1), Maddi Goñi (3), Nahia Legorburu (5), Maren Unanue (1), Itsaso de Diego, María Vivian, Alaitz Malaxechevarria, Jone Erauskin (1), Julene Bouzo (4), Aiora Unanue (2), Ainara Zabaleta, Mirene Moreno (2), Cristina Vivar (2), Alaitz Fernández. ÁRBITROS: Carla Canalejas y Laura Martínez. Excluyeron dos minutos a Mencía Payo y Arima López, por las locales y a las visitantes Ariane Gayoso y Julene Bouzo (2). PARCIALES: 2-3, 4-5, 5-6, 5-7, 9-10, 12-12 (descanso), 13-16, 16-17, 19-19, 20-22, 23-24, 25-25 (final) INCIDENCIAS: Jornada 3 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.

El peor partido de la temporada del Valinox Novás en el peor momento. Se escapó el ascenso en el último choque, después de una campaña excepcional y un sector muy meritorio. Pero en el tercer y decisivo partido, el equipo se cayó.

El Novás comenzó mal. Desde el inicio, el BM Zamora se puso por delante en el marcador y el equipo de O Rosal cometía errores en ataque, que se veían reflejados en contras rápidas. Faltaba tranquilidad en el juego, un poco de confianza y ni el tiempo muerto pedido por Guillermo Artime logró dárselo al equipo. En los últimos diez minutos de la primera mitad, aún sin hacer un juego brillante, el Novás logró recortar un poco la distancia para llegar al descanso cuatro goles abajo (8-12).

Artime consuela a Gil. / Marta G. Brea

En los dos partidos anteriores, el equipo de O Rosal salió muy bien tras el paso por vestuarios, pero en esta ocasión fue al revés. En sólo dos minutos y medio, el Zamora aumentó las distancias hasta un 9-15, que provocó un tiempo muerto de Artime. Durante unos minutos el juego se igualó, con ganas, corazón y también precipitación. Llegaron a ponerse a cuatro (12-16), pero nuevamente el conjunto visitante rompió el partido, aprovechando una inferioridad del Novás. En ataque, los rojillos atacaban sin portero para igualar las fuerzas ante una defensa que se les atragantaba y el Zamora logró varios goles a portería vacía, que le permitió hacer un parcial de 2-7 para alcanzar el minuto 45 con un 14-24 en el marcador que acababa con las opciones del conjunto gallego.

Con un resultado tan cómodo, el BM Zamora jugó a placer, mientras que el Novás se hundió al ver que las posibilidades de ascenso se le escaparon en un mal partido.