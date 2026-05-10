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Bádminton

Nikol Carulla completa un gran Nacional del Cíes

Podio de dobles femenino.

Podio de dobles femenino.

R. V.

Con un excelente bagaje regresan los volantistas del Cíes del Campeonato de España Absoluto de Bádminton de Cartagena. Nikol Carulla volvió a demostrar por qué está considerada una de las referencias emergentes y conquistó la medalla de oro en dobles junto a Carmen Jiménez. En la final derrotaron a las asturianas Torralba y Villanueva por 19-21, 21-9 y 21-15. Gabriel Fernández, por su parte, se colgó la medalla de bronce en la prueba individual.

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