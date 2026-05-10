Nikol Carulla completa un gran Nacional del Cíes

Con un excelente bagaje regresan los volantistas del Cíes del Campeonato de España Absoluto de Bádminton de Cartagena. Nikol Carulla volvió a demostrar por qué está considerada una de las referencias emergentes y conquistó la medalla de oro en dobles junto a Carmen Jiménez. En la final derrotaron a las asturianas Torralba y Villanueva por 19-21, 21-9 y 21-15. Gabriel Fernández, por su parte, se colgó la medalla de bronce en la prueba individual.