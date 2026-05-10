"Metralleta" Conde conquista el título neoprofesional gallego

El boxeo gallego volvió a ser televisado en Galicia treinta años después en una velada en A Coruña. En ella, el púgil vigués Adrián “Metralleta” Conde ganó el cinturón neoprofesioanal de Galicia.

El púgil gallego firmó una gran actuación y consiguió una importante victoria en una cita que reunió a numerosos aficionados y volvió a situar al boxeo en el foco deportivo y mediático.

Con intensidad, carácter y una gran conexión con el público, Adrián Conde se convirtió en uno de los protagonistas de la noche, representando aVigo y al crecimiento y la ambición de una nueva generación de boxeadores gallegos.