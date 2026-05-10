El Mecalia Guardés cae en la final de la Copa de la Reina

La Copa de la Reina volvió a darle la espalda al Mecalia Guardés en una nueva final. El equipo gallego, tras un torneo ejemplar, no pudo ponerle la rúbrica en el partido por el título en el que se estrelló contra la amplitud de plantilla, la calidad y el hecho de jugar como local del Bera Bera que se impuso por un tanteo de 26-21.

El conjunto de Ana Seabra fue incapaz de cumplir su objetivo de provocar un final de partido que pudiese comprometer a las vascas, invocar a los nervios y la tensión en la que tan bien se mueven para aumentar sus opciones de levantar la Copa en Illumbe. Solo mediada la segunda parte, cuando las exclusiones castigaron al Bera Bera, el Mecalia Guardés fue capaz de situarse a dos goles y agitar los fantasmas en la parroquia guipuzcoana. Hasta entonces había dominado el anfitrión una primera parte en la que ambos equipos tardaron en encender el motor (1-1 en los primeros diez minutos) y en el que las ventajas siempre fueron cortas aunque el Bera Bera llegó al descanso tras un estirón con un 11-7.

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En el segundo tiempo Ana Seabra buscó todas las fórmulas posibles para apretar el partido. Con una plantilla más exigida en lo físico (la rotación del equipo vasco es inigualable) el Guardés fue incapaz de apretar la contienda que siempre se manejó en diferencias alrededor de los cuatro goles. Solo ese 18-16 mediado del segundo tiempo dio alguna esperanza aunque fue mínima porque el último acelerón del Bera Bera devolvió los cuatro goles de ventaja que ya no bajarían. Al cuadro gallego le falló todo lo que intentó y al equipo vasco no le falló nada. La portería, el lanzamiento exterior, la seguridad de su plantilla y el manejo del partido. Honor para el Guardés que ha vuelto a plantarse a las puertas de un título. Su siguiente cita será en la final de la EHF European Cup. No hay tiempo para lamentarlo.