El Coruxo, a golpear primero

El Coruxo inicia esta tarde su paso por el play off de ascenso a Primera. Un premio a una temporada en donde el equipo entrenado por Javi Pereira fue de menos a más logrando la clasificación en la última jornada.

Los vigueses se cruzan en semifinales con el Atlético Baleares, subcampeón del Grupo III, en donde militan todos los equipos catalanes y valencianos. Probablemente el más fuerte de los cinco que componen la Segunda Federación.

El cuadro balear fue de menos a más a lo largo de la temporada. Hizo una mejor segunda vuelta que primera, ganando diecinueve partidos, empatando nueve y perdiendo tan solo seis. A lo largo de todo el campeonato, marcó siete goles más que los vigueses, encajando tres menos.

El mejor momento del equipo entrenado por Luis Blanco llegó en la recta final de la fase regular, en donde ha encajado seis victorias consecutivas. Cuenta con el máximo goleador del grupo, Tovar, que marcó diecinueve goles en los veintinueve partidos que ha disputado. Keita, su compañero en la delantera, figura en la décima posición en la table de goleadores, con diez goles en treinta partidos.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, convocó a todos los jugadores disponibles en el campo de O Vao, en donde facilitará la lista de convocados en el propio vestuario. El técnico apuntaba tras el último entrenamiento, que “jugamos contra un muy buen equipo que quedó segundo en la que se supone que es el mejor grupo de la Segunda Federación por número de ascensos que llevan en el playoff de los últimos años. Sabemos que son un muy buen equipo y tiene la obligación de ascender”.

Después de analizar al cuadro balear, el técnico afirmó que “es un equipo que le gusta mucho el fútbol combinativo, que intenta tener el balón siempre que puede y, a partir de ahí, encontrar buenas situaciones para poner centros laterales. Nuestro partido va a pasar por ser un equipo muy ordenado, no perder la identidad, ser valientes, intentar correr cuando podamos y, sobre todo, demostrar mucha energía y hacerlos sentir incómodos».

Pereira recuerda que “al final jugamos en casa, y en los últimos dos partidos que jugamos en casa estuvimos muy bien tanto en el Rayo Cantabria contra la Gimnástica Segoviana. Queremos mantener esa dinámica que estamos llevando y a partir de ahí intentar sacar un buen resultado en la ida del playoff. Nuestro objetivo, cuando te hablo de sacar un buen resultado, te hablo de intentar ganar el partido. Intentar llevarnos el encuentro, sabiendo que son 180 minutos, pero intentar ganar el partido. Pienso que si estamos bien, somos un rival muy complicado para cualquier rival y con capacidad para ganar a cualquiera de esta liga.

El club ha declarado el partido ante el Atlético Baleares como de ayuda al club. Los socios deberán pasar por taquilla para sacar un suplemento de cinco euros. El precio de la entrada para el público en general será de veinte euros.

CAMPO: O Vao.

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