El Celta asegura la Final Four

68 CELTA FEMXA ZORKA: Vizmanos (8), Boquete (0), Bermejo (2), Salinas (4), Kelliher (24) -cinco inicial- Vennema (10), Rodríguez (5), Cabrera (1), Gea (10), Cabello (0) y Martínez (4). 41 BOSONIT UNIBASKET: Alonso (7), Aldecoa (8), Van Schaik (11), Forster (3), Llorente (5) -cinco inicial- Padrosa (1), Florez (0), Losada (6) y Sañudo (0). PARCIALES: 27-10, 11-13, 16-8 y 14-10.

El Celta Femxa Zorka sigue cumpliendo objetivos y ayer se clasificó en Navia para la «Final Four» que se disputará el próximo fin de semana en Vigo. Un partido de semifinales que las enfrentará con el Melilla, que ayer derrotaba al Recoletas Zamora por trece puntos, 76-63.

El equipo entrenado por Cristina Cantero no quiso especular con los diez puntos que se traía del partido de la semana pasada en Logroño. Defensivamente el equipo salió muy centrado, apretando las líneas de pase e impidiendo que las riojanas tuvieran cómodas posiciones de lanzamiento. En ataque, Kelliher se metió más en la zona, consiguiendo en los primeros minutos de juego que el Unibasket no fuera capaz de frenarla.

Así mediado el primer cuarto, las viguesas ya ganaban por siete puntos de ventaja, y con Diana Cabrera en el banquillo. Y es que la pivot argentina tiene que ir recuperando el ritmo de juego y Cantero tampoco quiere que recaiga del tobillo y perderla para la fase, de ahí que la dosifique lo justo y necesario.

El ritmo que las viguesas le metieron a los primeros diez minutos de juego fue muy alto, consiguiendo llegar al final del cuarto con diecisiete puntos de ventaja, 27-10.

En el segundo cuarto el Celta Femxa Zorka acusó el intenso ritmo de los primeros diez minutos de juego. Seguían defendiendo fuerte bajo los aros, pero les costaba llegar a puntear los lanzamientos exteriores de las riojanas, que anotaron tres triples.

Kelliher lanza a canasta ante una jugadora riojana. / José Lores

Tras el paso por el vestuario, Cantero rotó a sus jugadoras pensando ya en la fase de ascenso del próximo fin de semana. Además del desgaste físico había que evitar lesiones y complicaciones que pudieran tener reflejo en la fase.

Poco cambiaron las cosas tras el paso por los vestuarios. El cuadro celeste tenía el partido controlado, sobre todo por una buena defensa que no dejaba que las riojanas tuvieran cómodas posiciones de lanzamiento. Además dominaban el rebote tanto ofensivo como defensivo, con lo que disponían de segundas opciones que, casi siempre, finalizaban en canasta.

De hecho, en este tercer cuarto, el Bosonit Unibasket tan solo consiguió anotar ocho puntos, uno de ellos desde la línea de tiros libres, con lo que se ponía fin a toda opción de que presentaran batalla en los minutos finales del encuentro.

Los últimos diez minutos pasaron sin demasiados sobresaltos. El Celta Femxa Zorka inició el cuarto con veinticinco puntos de ventaja, que sumados a los diez que traía de Logroño hacía que la remontada riojana fuera poco menos que imposible.

Así, las jugadoras celestes bajaron el ritmo del juego, ya que era importante guardar energía para el partido del próximo sábado que, ese sí que es a vida o muerte. De hecho, en los últimos minutos del encuentro, el Celta Femxa Zorka jugó con cuatro canterana juntas sobre la pista, Paula Salinas, Naiara Martínez, Uxía Rodríguez e Isabel Cabello.

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Ahora toca descansar y centrarse en el partido del próximo sábado ante Melilla, rival de semifinales. La próxima semana el club informará de los horarios, tanto del sábado como del domingo, así como el precio de los abonos.