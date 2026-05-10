Andrés Carballeda se lleva el Torneo Faro de Vigo

El Real Aero Club de Vigo celebró los días 8 y 9 de mayo la XLV edición del Torneo de Golf Faro de Vigo, una de las pruebas más emblemáticas del calendario social y deportivo del club, coincidiendo además con el 75 aniversario de la entidad.

La competición se disputó bajo la modalidad medal play y reunió a un amplio número de participantes durante dos jornadas marcadas por el alto nivel competitivo y las buenas condiciones del recorrido.

La clasificación final quedó encabezada por Andrés Carballeda Villar, que se proclamó campeón del torneo con un resultado de siete golpes por debajo del par. La segunda posición fue para Santiago González García que finalizó con un resultado de -4, mientras que Saturnino Jiménez Suárez finalizó en tercera posición con tres golpes por debajo del par del campo.

En categoría scratch, el vencedor fue Alex Cabrera Rodríguez, tras completar el recorrido en 70 golpes, igualando el par del campo.

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Durante la entrega de premios, el Presidente del Real Aero Club de Vigo, António Chora Farçadas, agradeció al Faro de Vigo y a Pedro Costa, Gerente General de Prensa Ibérica en Galicia, su apoyo continuado al torneo, destacando la importancia de alcanzar la 45ª edición de una de las competiciones más representativas de la historia del club, precisamente en el año de celebración de su 75 aniversario.