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Atletismo

Xoel Franco, subcampeón de España sub 18 de 5.000

El discípulo de Ageitos logró marca personal en una carrera con mucho viento

Manu Ageitos y Xoel Franco.

Manu Ageitos y Xoel Franco.

Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

Un nuevo logro para el ya pujante palmarés de Xoel Franco. El vigués, formado en el Beade y fichado esta temporada por el Celta, se ha proclamado subcampeón de España de 5.000 metros en la categoría sub 18. En Mahón, el discípulo de Manu Ageitos no pudo seguir a Guillem Cuartero, recordman en 5 km en ruta, cuando este efectuó un cambio a falta de 2 km. Fijó un crono de 14:32.99. Xoel aguantó en el grupo de perseguidores y aprovechó su gran final para irse a falta de 250 metros. En una carrera muy rápida, pese al intenso viento, logró marca personal (14:51.12).

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