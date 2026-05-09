Xoel Franco, subcampeón de España sub 18 de 5.000

Un nuevo logro para el ya pujante palmarés de Xoel Franco. El vigués, formado en el Beade y fichado esta temporada por el Celta, se ha proclamado subcampeón de España de 5.000 metros en la categoría sub 18. En Mahón, el discípulo de Manu Ageitos no pudo seguir a Guillem Cuartero, recordman en 5 km en ruta, cuando este efectuó un cambio a falta de 2 km. Fijó un crono de 14:32.99. Xoel aguantó en el grupo de perseguidores y aprovechó su gran final para irse a falta de 250 metros. En una carrera muy rápida, pese al intenso viento, logró marca personal (14:51.12).