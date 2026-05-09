Atletismo
Xoel Franco, subcampeón de España sub 18 de 5.000
El discípulo de Ageitos logró marca personal en una carrera con mucho viento
Un nuevo logro para el ya pujante palmarés de Xoel Franco. El vigués, formado en el Beade y fichado esta temporada por el Celta, se ha proclamado subcampeón de España de 5.000 metros en la categoría sub 18. En Mahón, el discípulo de Manu Ageitos no pudo seguir a Guillem Cuartero, recordman en 5 km en ruta, cuando este efectuó un cambio a falta de 2 km. Fijó un crono de 14:32.99. Xoel aguantó en el grupo de perseguidores y aprovechó su gran final para irse a falta de 250 metros. En una carrera muy rápida, pese al intenso viento, logró marca personal (14:51.12).
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