El Valinox, a una carta

VALINOX NOVÁS, 25 – 25, CANTERA SUR 25. VALINOX NOVÁS: Yago Santomé, Iago Flores (1), Xurxo Rivas (4), Pedro Teles (7), Nicolás López (2), José Leiras, Martín Davila, Rubén Fernández (1), Diego Prada (3), Alejandro Dorado (1), Héctor Gil, Pablo Miana (1), Isma Gómez (1), Yasir Martínez, Daniel Peiró (3). 25. CANTERA SUR: Miguel Bravo, Pablo Campanario (2), Martín Pacheco, Antonio Romera (3), José Antonio Bravo (5), Javier Andrés (2), Diego Gómez (1), Álvaro de Amo, Juan Diego Fenoy, Salvador López (3), Alberto Hernández, Alejandro las Heras, Alejandro Navarro (3), Miguel Vieira (1), Iván Monteiro (3), Álvaro Carretero (2). ÁRBITROS: Iván Navarro y Guillem Baena. Excluyeron dos minutos a José Leiras, Rubén Fernández (2) y Miguel Laguna (Novás) y a Pablo Manuel, Diego Gómez, Miguel Vieira e Iván Monteiro (2). PARCIALES: 2-2, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 13-10 (descanso), 17-11, 19-14, 20-17, 23-20, 25-23, 25-25 (final). INCIDENCIAS: Segunda jornada de la fase de ascenso a División de Honor Plata Masculina, disputada en el Pavillón Municipal do Rosal. Fantástico ambiente en las gradas.

Emoción y nervios hasta el final. La fase de ascenso a División de Honor Plata Masculina no puede estar más ajustada y prueba de ello es que los dos partidos de la jornada 2 acabaron empatados. Hoy todo se decidirá en el partido entre Valinox Novás y Zamora (13:30), que llegan al choque decisivo empatados a tres puntos al frente de la tabla.

E igualado fue el choque. Desde el inicio, intercambio de goles entre dos equipos serios en defensa y bien trabajados, que sabían lo mucho que había en juego. 5-5, min. 15. A partir de ahí, el equipo de O Rosal, siempre empujado por la grada, logró adelantarse en el marcador, aunque con distancias cortas, pero el sufrimiento del Cantera Sur era evidente. Así, el cuerpo técnico solicitó tiempo muerto para dar soluciones a sus jugadores. Y las encontraron porque otra vez, volvieron a igualar (10-10, min. 25). Pero el tramo final de la primera mitad fue muy buena para el conjunto local con un parcial de 3-0.

En el reinicio, pareció que el partido se rompía a favor de los locales. El conjunto dirigido por Guillermo Artime volvió a salir muy bien tras el descanso, con mucha movilidad en ataque (18-11, min. 35). Pero el equipo andaluz no bajó los brazos y volvió a meterse en el choque con un parcial de 1-6. A partir de ahí el choque avanzó igualado, aunque siempre con el Novás por delante y con la sensación de que eran mejores. Pero no pudieron cerrar el triunfo y en los instantes finales parecía que al conjunto local le faltaba un poco de frescura en ataque. Así, se vivió un final tremendamente igualado, con empate y opciones para ambos equipos para llevarse la victoria. Al final, reparto de puntos y el ascenso se decidirá en el choque de hoy entre Novás y Zamora.