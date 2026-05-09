Un partido loco acaba con el sueño del Helvetia Saeplast Cañiza

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 23 – 24, HELVETIA MONTEQUINTO 23. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (1), Sara Carril (3), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder (2), Daniela Carrera, Arima López (4), Alba Mera, Lucía Afonso (1), Maya Moledo (5), Paula Pereira (1), Paula Vila (1), Cristina Machuca, Laura Morais (2), Alba Afonso (3). 24. HELVETIA MONTEQUINTO: Dolores Sofía Pulti, Sara Ávila, Blanca Álvarez (1), Marta Regordán (3), Beatriz Biedma, Carmen Fidalgo (10), Sofía Guerrero, Rocío Abellán, Lena Wrobel, Fátima Varela (1), Nerea Guerra, Anna Ros (7), Carolina Jiménez, Valeria Mata (1), Mónica Piñeira (1), Ana Palomo. ÁRBITROS: Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Descalificaron a la local Bruna en el minuto 47:36. Además, excluyeron dos minutos a Sara Carril (3, descalificada en el minuto 56:26), por el Cañiza, y a Sara Ávila (2), Blanca Álvarez (2) y Nerea Guerra, por las visitantes. PARCIALES: 2-1, 3-3, 6-3, 11-4, 12-17, 13-9 (descanso), 13-13, 13-15, 15-17, 18-18, 22-19, 23-24 (final) INCIDENCIAS: Jornada 2 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.

Partido loco el que se disputó ayer en el Polvorín entre Helvetia Saeplast Cañiza y Montequinto, que acabó con todas las opciones de ascenso del conjunto local.

En la primera mitad, y tras unos minutos igualados, las locales rompieron el partido, gracias a su defensa y las paradas de María Machuca. Corriendo y siendo muy efectivas en ataque, alcanzaron una ventaja máxima de 8 goles (11-3, min. 20). El entrenador de Montequinto solicitó tiempo muerto y comenzó la remontada visitante, mientras que el Cañiza se apagaba y parecía un equipo perdido. Al descanso, 13-9.

Parecía necesario reencontrarse en el vestuario, pero el Montequinto salió lanzado y logró un parcial de 6-0, que provocó un tiempo muerto de Isma Lago para frenar la sangría (13-15, min. 7). Y se frenó. Al menos se igualaron las fuerzas y poco a poco el Cañiza fue recuperando la confianza. Durante muchos minutos el choque estuvo igualado, aunque mandaban con distancias cortas las visitantes, hasta que el Cañiza logró el empate en el minuto 20 (18-18). Otra vez parecía un equipo vitaminado, con confianza en sus posibilidades y logró llegar al minuto 25 tres goles arriba ((22-19). Otra vez, tiempo muerto del conjunto sevillano y en un visto y no visto, la ventaja desapareció con un parcial de 4-0 (22-23, min. 29). Y se acabó el sueño del ascenso para el Cañiza.

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