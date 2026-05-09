Hoy, ilusiones; mañana, medallas

Es una de las grandes citas del calendario náutico vigués, el primer evento deportivo de gran calado dentro del Plan Estratégico 120 que días atrás presentó el presidente Tone Pérez, presidente del Náutico, de forma oficial. Lo mejor del optimist nacional se da cita en la ría de Vigo para transformar el ambiente en los alrededores del club que se ven asaltados por el contagioso optimismo y las ilusiones de chavales llegados desde toda España y que aspiran a inscribir su nombre en una competición de enorme nivel.

Varios regatistas charlan antes de la jornada.

Un total de 155 regatistas de once comunidades autónomas -y más de cuarenta clubes náuticos del país- se han inscrito en este evento y ayer disputaron las primeras mangas de una competición que discurrirá hasta el domingo. Por eso el ambiente ayer en el Paseo de las Avenidas era pura jovialidad. Se mezclaban los nervios con los últimos preparativos en las embarcaciones, con las charlas de los entrenadores y también por los nervios que generaba la espera a la que el viento, escaso en esta primera jornada, les obligaba. Algo que será costumbre con el tiempo, pero que a estas edades produce aún mayor tensión. Algunos llevan en Vigo desde el fin de semana pasado, en el que participaron en la Regata Abanca.

Las embarcaciones, en el Paseo de las Avenidas.

La flota tiene lo mejor que puede reunirse en el panorama nacional. El vigente campeón copero, Pablo López (RCN Valencia) figura entre los inscritos. También los actuales campeones nacionales, Daniel Capa (CN s’Estanyol) y Valentina Belso (RCN Torrevieja). Junto a ellos los mejores representantes gallegos que tratarán de ofrecer una interesante batalla.

La flota está convocada todos los días a las 11:00 horas. La primera jornada los regatistas han quedado distribuidos en dos grupos, amarillo y rojo. Se han programado nueve pruebas, tres diarias, con entrada de descarte a partir de la cuarta manga y validez de la Copa de España con dos regatas disputadas.

En el grupo amarillo Jan Palou (RCN Palma) se anotó un triplete tan espectacular como incontestable, pues ningún otro regatista logró hacerle sombra. Daniel Capa (CN s’Estanyol) en la primera regata, Miguel Echávarri (RC Marítimo de Santander) en la segunda y María Antonia Peñalver (CN Mar Menor) en la tercera fueron segundos. Capa, flamante campeón nacional este año, ya acabó una manga -la segunda- fuera del Top Ten, al igual que le ocurrió a María Antonia en la primera o a Echávarri, vencedor en noviembre de la Semana del Atlántico, en la primera y la tercera.

En el grupo azul dio primero Luca Nueschen (CN s’Arenal), pero en la segunda prueba ganó Hugo González (RCR Alicante). Ambos completaron una tarde similar: Nueschen, primero y sexto; González, quinto y primero.

Entre las regatistas, además de la Sub-16 Peñalver, destacó la Sub-13 Lola Carrión (RCN Arrecife), con un decimosegundo y un décimo puestos en el grupo azul.

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Por su parte, la flota gallega no vivió su mejor jornada en una competición con lo más granado del país, aunque todavía restan dos días para determinar el nivel de cada comunidad autónoma.