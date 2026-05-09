Bádminton
Heroica medalla de Gabriel Fernández en el Nacional
En el Campeonato de España de Bádminton que se celebra en Cartagena, Gabriel Fernández derrotó al madrileño Adrián Corrales (21-18, 24-22). En las semifinales cayó ante el granadino Mario Rodríguez,número 17 del mundo (15-21 y 6-21). Gabriel había entrado en el puesto 29 de 32 plazas debido a varias lesiones. Nikol Carulla, también del CB Cíes, se impuso, junto a Carmen Jiménez, tanto en cuartos a las andaluzas Izquierdo y Jiménez (doble 21-13) como a las madrileñas Leal y Lorenzo por 21-9 y 21-15. Disputarán la final ante las asturianas Villanueva y Torralba.
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- La factura del jabalí: resembrar una hectárea de maíz cuesta más de 900 euros
- El Celta, un paso más cerca de Europa
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Cae parte del techo del parking del Eroski de la avenida Portanet, en Vigo
- Una autovía en pleno Vigo: 'pillado' a 124 km/h en una carretera limitada a 50 km/h
- El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»