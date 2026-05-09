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Bádminton

Heroica medalla de Gabriel Fernández en el Nacional

Gabriel Fernández, con su medalla.

Gabriel Fernández, con su medalla.

R. V.

En el Campeonato de España de Bádminton que se celebra en Cartagena, Gabriel Fernández derrotó al madrileño Adrián Corrales (21-18, 24-22). En las semifinales cayó ante el granadino Mario Rodríguez,número 17 del mundo (15-21 y 6-21). Gabriel había entrado en el puesto 29 de 32 plazas debido a varias lesiones. Nikol Carulla, también del CB Cíes, se impuso, junto a Carmen Jiménez, tanto en cuartos a las andaluzas Izquierdo y Jiménez (doble 21-13) como a las madrileñas Leal y Lorenzo por 21-9 y 21-15. Disputarán la final ante las asturianas Villanueva y Torralba.

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