Heroica medalla de Gabriel Fernández en el Nacional

En el Campeonato de España de Bádminton que se celebra en Cartagena, Gabriel Fernández derrotó al madrileño Adrián Corrales (21-18, 24-22). En las semifinales cayó ante el granadino Mario Rodríguez,número 17 del mundo (15-21 y 6-21). Gabriel había entrado en el puesto 29 de 32 plazas debido a varias lesiones. Nikol Carulla, también del CB Cíes, se impuso, junto a Carmen Jiménez, tanto en cuartos a las andaluzas Izquierdo y Jiménez (doble 21-13) como a las madrileñas Leal y Lorenzo por 21-9 y 21-15. Disputarán la final ante las asturianas Villanueva y Torralba.