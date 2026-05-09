Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusResiduos del textilEl MosquitoOposiciones profesoresTorre de CristalAtlético de Madrid - Celta
instagramlinkedin

Ciclismo

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Paul Magnier, ganador de la etapa 1 del Giro de Italia.

Paul Magnier, ganador de la etapa 1 del Giro de Italia. / EFE

Redacción, agencias

El Giro de Italia disputa hoy su segunda etapa, un recorrido de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, de nuevo en tierras búlgaras. La jornada se presenta como otra opción para los esprinters, aunque una cota cerca de la meta podría alterar el pronóstico.

La primera dificultad será Byala Pass (tercera categoría, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (tercera categoría, 9,1 km al 4,1). En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (tercera categoría, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, aunque un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los 'rematadores'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
  2. Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
  3. La factura del jabalí: resembrar una hectárea de maíz cuesta más de 900 euros
  4. El Celta, un paso más cerca de Europa
  5. Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
  6. Cae parte del techo del parking del Eroski de la avenida Portanet, en Vigo
  7. Una autovía en pleno Vigo: 'pillado' a 124 km/h en una carretera limitada a 50 km/h
  8. El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

Últimos coletazos para que la Plisan se suba al tren y refuerce la operatividad del Puerto de Vigo: llega la energía a la catenaria

Últimos coletazos para que la Plisan se suba al tren y refuerce la operatividad del Puerto de Vigo: llega la energía a la catenaria

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

Medio siglo del «Urquiola», el petrolero que causó uno de los mayores desastres naturales de Galicia

Medio siglo del «Urquiola», el petrolero que causó uno de los mayores desastres naturales de Galicia

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina
Tracking Pixel Contents