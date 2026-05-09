La Copa de España, sin regatas en Vigo por la meteorología

La ría de Vigo se tomó otro sábado de descanso para las competiciones de vela, en este caso con la Copa de España de Optimist. En lo que llevamos de 2026 ya ocurrió en otros sábados de varias pruebas del circuito de los J70 y también en la Regata Abanca de vela ligera, bien por ausencia de viento o por alerta meteorológica. Esta vez, la flota llegó a ir al agua, pero sin éxito en un día con protagonismo de continuados aguaceros.

El comité de regatas intentó esperar hasta las seis de la tarde para agotar las opciones de completar al menos una prueba, pero los regatistas ya no saldrían por segunda oportunidad. La organización, en función del parte meteorológico, ha decidido que la jornada final vuelva al horario inicial (11:00 horas), de nuevo con los participantes divididos en dos grupos. Al no completarse cuatro pruebas (ambos grupos han podido validar tres regatas), los regatistas continuarán compitiendo en los grupos amarillo y azul.

Uno de los regatistas. / RCNV

Manda en la general Jan Palou (RCN Palma), con sus tres primeros en el grupo amarillo. Lo persiguen dos regatistas del grupo azul, Nicolás Bastard (Marítimo del Abra), con 10 puntos (serie 4-3-3) y Luca Nueschen (CN s’Arenal), que acumula 11 puntos (1-6-4).

María Antonia Peñalver (CN Mar Menor), primera fémina, es cuarta con 20 puntos (15-3-2). Si la flota compite este domingo, la entrada del descarte permitirá ajustar más las clasificaciones, aunque varios regatistas del grupo de favoritos, con algún mal resultado del viernes, ya no podrán permitirse un nuevo error.